AUSTIN, Texas, 21 juillet 2023 /CNW/ - Fractal EMS Inc (« Fractal EMS ») est heureux d'annoncer de nouvelles fonctions de contrôle de stockage d'énergie et de réseau photovoltaïque (photovoltaïque et solaire) couplé à un c.d.. Le nouveau logiciel fournit une plateforme et une interface pour les systèmes de contrôle de stockage d'énergie et de réseau photovoltaïque (photovoltaïque et solaire) couplé à un c.d. (les projets couplés à un c.a. utilisent des commandes d'EMS Fractal distinctes pour l'énergie solaire par rapport au stockage). Fractal EMS a récemment intégré son premier projet photovoltaïque et solaire couplé à un c.d., dans le respect des délais et du budget.

L'entreprise exploite des projets de 4 GWh et augmentera cette capacité de près du double grâce à l'intégration de 25 à 30 projets en 2023. Voici la déclaration de Daniel Crotzer, chef de la direction : « Les aspects financiers des projets deviennent plus concurrentiels. Les propriétaires veulent faire leur intégration eux-mêmes pour éviter la marge de l'intégrateur de 10 à 15 %. La solution Fractal EMS viser à faciliter l'auto-intégration… elle permet d'économiser des millions de dollars en dépenses en immobilisations et frais d'exploitation. »

En plus de la nouvelle plateforme de stockage et d'énergie solaire, Fractal EMS a renforcé ses capacités de cybersécurité. Ce processus a été facilité par la mise en œuvre d'une architecture à vérification systématique s'appuyant sur des politiques de pointe de l'industrie, la conformité des appareils et des logiciels, la gestion des vulnérabilités, la remédiation de détection des incidents et la gestion des informations et des événements de sécurité. Fractal EMS assure la surveillance et la production de rapports touchant la cybersécurité et l'accès aux segments selon la méthode du droit d'accès minimal. De plus, l'entreprise intègre de façon transparente plusieurs niveaux de sécurité dans « une vue d'ensemble » pour favoriser la gestion et accroître l'efficacité.

À propos de Fractal EMS

Fractal EMS est une plateforme de contrôle entièrement verticale qui comprend des logiciels, des contrôleurs, et des services d'intégration et d'analyse (avec surveillance, maintenance et optimisation des soumissions en option). Fractal fournit les éléments suivants : 1) contrôles 2) mise en réseau 3) SCADA 4) cybersécurité 5) IHM et un historien des données. Fractal EMS exploite des projets de 4 GWh à l'échelle mondiale et a obtenu des contrats pour plus de 12 GWh. Pour en savoir plus, consultez le : www.FractalEMS.com

