Dans un sprint de recherche appliquée de huit semaines, FPInnovations a rapidement terminé la première phase - avec le soutien financier de Ressources naturelles Canada - et a réussi à mettre au point un média filtrant cellulosique biodégradable. Le média filtrant cellulosique, soit la couche intermédiaire d'un masque à trois couches, est fabriqué à partir de fibres de bois durables et il convient aux masques à usage unique destinés au public. Les masques personnels jetables actuellement utilisés sont fabriqués à partir de plastiques à base de pétrole.

L'efficacité de filtration moyenne de ce nouveau média filtrant cellulosique est actuellement de 60 %, ce qui surpasse l'efficacité de filtration moyenne d'un masque en tissu, qui est d'environ 30 %. Les efforts de recherche de FPInnovations visent maintenant à améliorer l'efficacité de filtration du média pour répondre aux exigences des masques chirurgicaux, ce qui pourrait mener à de nouvelles utilisations potentielles du média filtrant, notamment dans les systèmes de filtration de l'air.

L'industrie canadienne des pâtes et papiers pourrait actuellement répondre en seulement quelques semaines aux besoins du Canada en matière d'approvisionnement en masques, et ce, sans modifications à ses lignes de production et sans investissements importants en équipement. Le secteur forestier canadien est en position d'offrir une solution globale où d'importantes possibilités d'exportation pourraient être développées dans un très court délai.

Le média filtrant cellulosique est fabriqué à partir d'un mélange de fibres de bois de feuillus et de résineux provenant de forêts canadiennes durables. L'industrie canadienne fait pousser autant d'arbres qu'elle en récolte, ce qui fait du Canada un chef de file mondial en gestion forestière avec plus de 170 millions d'hectares, soit 38 % des forêts certifiées du monde. Seulement 0,2 % des forêts du Canada sont récoltées chaque année. Cette approche contribuerait à résoudre le problème environnemental créé par la demande en rapide croissance de masques jetables en plastique.

Grâce à une prochaine collaboration avec des partenaires industriels et gouvernementaux, FPInnovations poursuivra la deuxième phase de recherche en se concentrant sur le développement d'un masque jetable entièrement biodégradable, fabriqué au Canada à partir de fibres de bois canadiennes durables et renouvelables, et prêt à être utilisé par le public dans le monde entier.

Citation

« Le travail que nous faisons chez FPInnovations permet au secteur forestier canadien de produire des solutions sécuritaires, locales et écologiques pour les Canadiens. Les innovations élaborées dans le domaine des fibres cellulosiques permettent d'accéder à de nouveaux marchés. C'est une preuve supplémentaire que l'industrie forestière peut offrir beaucoup plus que ce que les gens réalisent. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

