FPI Nexus annonce la date de publication de ses résultats du deuxième trimestre et la conférence téléphonique pour ses résultats, l'octroi d'unités de parts avec restrictions, ainsi qu'un changement au conseil des fiduciaires

MONTRÉAL et TORONTO, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a l'intention de publier ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, avant l'ouverture de la Bourse de Croissance TSX le vendredi 16 août 2019.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 16 août 2019 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 16 septembre 2019. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 3460 comme code d'accès.

Octroi d'unités de parts avec restrictions

Le FPI a octroyé un total de 117 080 unités de parts avec restrictions (« UPR ») au chef de la direction et au chef de la direction financière du FPI en vertu de son régime de parts incitatif et un total de 13 268 UPR à d'autres employés, en lien avec les services rendus au cours de l'exercice 2018, tel que décrit dans la circulaire datée du 23 avril 2019.

Ces UPR seront acquises à raison d'un tiers à la date d'émission, un tiers le 28 février 2020 et un tiers le 28 février 2021, au prix de 1,986725 par part, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts du FPI pour les 5 jours de transaction précédant la date d'octroi.

Le FPI est autorisé à émettre un nombre maximal de 4 448 704 parts sous le régime de parts incitatif. Avant aujourd'hui, aucune part n'était émise dans le cadre du régime.

Changement au conseil des fiduciaires

Le FPI a également annoncé que M. Mario Forgione a démissionné du conseil des fiduciaires. Le FPI remercie M. Forgione pour sa contribution au succès du FPI. Le conseil des fiduciaires du FPI envisagera de pourvoir ce siège vacant avant la prochaine assemblée générale annuelle du FPI, mais est pleinement convaincu que le conseil continuera de fonctionner de façon efficace avec ses cinq autres fiduciaires, dont quatre sont des fiduciaires indépendants.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 70 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 101 610 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 18 236 000 parts du FPI.

