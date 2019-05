FPI Nexus annonce de solides résultats pour le premier trimestre de 2019, les résultats du vote de l'assemblée annuelle et la distribution du mois de juin 2019

MONTRÉAL et TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2019, les résultats du vote de l'assemblée annuelle, ainsi que la déclaration de la distribution du mois de juin 2019.

Faits saillants

Bénéfice net pour le trimestre de 4 600 977 $ par rapport à 6 424 954 $ pour le premier trimestre de 2018; le bénéfice net excluant les ajustements de juste valeur, les distributions pour les parts de catégorie B de sociétés en commandite et les autres revenus pour le premier trimestre de 2019 est de 5 376 609 $ par rapport à 5 081 150 $ pour le premier trimestre de 2018.

Produits locatifs tirés des immeubles en hausse à 14 386 438 $ par rapport à 14 221 166 $ pour le quatrième trimestre de 2018 et à 13 303 561 $ pour le premier trimestre de 2018.

à 13 303 561 $ pour le premier trimestre de 2018. Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés (mieux connu sous l'acronyme anglais de « AFFO ») normalisés par part pour le trimestre de 0,049 $, en hausse de 5,6% par rapport à l'AFFO par part de 0,046 $ au premier trimestre de 2018.

Taux de distribution de l'AFFO normalisé de 81,5% pour le trimestre, en baisse par rapport à 86,1% pour le premier trimestre de 2018.

Ratio de la dette sur l'actif total conservateur de 51,8%.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le jeudi 30 mai 2019 pour passer en revue les résultats financiers et d'exploitation.

« Le premier trimestre de 2019 a encore été un trimestre solide pour le FPI. Notre historique de 5 années d'acquisitions relutives qui contribuent au rendement de l'AFFO par part nous a placé dans une situation financière solide avec un taux de distribution qui se situe dans la fourchette inférieure des 80%. » a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Notre plus récente acquisition hautement relutive d'un portefeuille dans l'Ouest canadien, combinée à de nouvelles locations dans le portefeuille, devraient réduire davantage notre taux de distribution au cours des prochains trimestres. Notre bilan et notre solidité financière prudents nous ont permis et nous permettront de fournir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque supérieurs. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.







Trimestre terminé le

31 mars









2019

2018 Résultats financiers







$

$ Produits locatifs tirés des immeubles







14 386 438

13 303 561 Bénéfice d'exploitation net







8 936 821

7 929 927 Bénéfice net







4 600 977

6 424 954























Trimestre terminé le

31 mars









2019

2018 Faits saillants financiers







$

$ Flux de trésorerie liés aux opérations ("FFO") (1)







8 087 087

4 969 135 FFO normalisé (1) (4)







6 193 532

4 969 135 Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés ("AFFO") (1)







7 410 404

4 381 249 AFFO normalisé (1) (4)







5 516 849

4 381 249 Distributions déclarées (2)







4 494 971

3 773 105 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, de base (3)







112 532 148

94 331 914 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (3)







112 557 675

94 400 403 Distribution par part, de base et diluée (2) (3)







0,040

0,040 FFO par part, de base (1) (3)







0,072

0,053 FFO normalisé par part, de base (1) (3) (4)







0,055

0,053 AFFO par part, de base (1) (3)







0,066

0,046 AFFO normalisé par part, de base (1) (3) (4)







0,049

0,046 Ratio de la dette sur l'actif total







51,8%

53,7%

(1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d'intérêts aux états financiers consolidés. (3) Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC. (4) Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent un montant d'obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est réglé en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu'à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l'obligation de location du vendeur n'est pas inclus dans le bénéfice d'exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FFO normalisés et AFFO normalisés excluent les montants inclus dans les autres revenus dans l'état des résultats et du résultat global.

Produits locatifs et résultats des opérations

Le bénéfice d'exploitation net de 8 936 821 $ pour le premier trimestre de 2019 était en hausse de 1 006 894 $par rapport au bénéfice d'exploitation net de 7 929 927 $ pour le premier trimestre de 2018. Les propriétés acquises en 2018 ont contribué à l'augmentation du bénéfice d'exploitation net d'environ 938 000 $ pour le trimestre par rapport à la même période de 2018. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par une baisse du bénéfice d'exploitation net d'environ 190 000 $ suite à la vente de deux propriétés au cours du deuxième trimestre de 2018. Le bénéfice d'exploitation net pour le trimestre est en baisse de 68 069 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net du quatrième trimestre de 9 004 890 $, principalement attribuable à des revenus de loyer proportionnel et à des revenus de frais de gestion de construction et de location plus élevés au quatrième trimestre de 2018.

Les frais généraux et d'administration pour le trimestre de 710 897 $ étaient en baisse de 41 082 $ par rapport aux frais généraux et d'administration de 751 979 $ pour le premier trimestre de 2018. Cette baisse était principalement attribuable à une baisse des salaires lors du premier trimestre de 2019 suite à l'annonce des changements au sein de l'organisation au premier trimestre de 2018.

Au cours du premier trimestre de 2019, l'obligation de location estimée du vendeur de la propriété de Richmond a été réévaluée compte tenu des retards prévus dans l'achèvement des travaux de rénovation requis avant le début de certains baux et le montant total de l'obligation de location devant être réglé par le vendeur de la propriété de Richmond a été estimé à 2 523 625 $. Ce montant a été comptabilisé dans les autres revenus.

Le bénéfice net inclut également des ajustements de juste valeur des immeubles de placement, des parts de catégorie B de sociétés en commandite, des bons de souscription et des options d'un montant total de 2 617 063 $.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le jeudi 30 mai 2019 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 30 juin 2019. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 3290 comme code d'accès.

Résultats du vote de l'assemblée annuelle

Chacun des éléments énoncés dans la circulaire d'informations de la direction du FPI datée du 23 avril 2019 (la « Circulaire ») pour l'assemblée annuelle des porteurs de parts tenue le 29 mai 2019 (l' « Assemblée) a été approuvé par la majorité requise des porteurs de parts.

Chacun des candidats fiduciaires énumérés dans la Circulaire a été élu à titre de fiduciaire du FPI. Les résultats du vote pour chacun des fiduciaires sont les suivants :

Nom du candidat Votes pour Abstentions de vote Bradley Cutsey 43 163 702 (99,84%) 69 645 (0,16%) Mario Forgione 41 699 843 (96,45%) 1 533 504 (3,55%) Kelly C. Hanczyk 43 194 934 (99,91%) 38 413 (0,09%) Lorne Jacobson 43 063 685 (99,61%) 169 662 (0,39%) Nick Lagopoulos 43 070 630 (99,62%) 162 717 (0,38%) Ben Rodney 43 187 352 (99,89%) 45 995 (0,11%)

Les résultats finaux sur tous les éléments considérés à l'Assemblée sont présentés dans le rapport des résultats du vote déposé sur SEDAR (www.sedar.com).

Distribution de juin

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 juillet 2019 aux détenteurs de parts inscrits au 28 juin 2019.

La distribution courante du FPI demeure à 0,01333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 70 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 101 521 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 18 236 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Fonds de Placement Immobilier Nexus

Renseignements: Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec : Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262

Related Links

http://www.nexusreit.com/index.aspx