FPI Nexus annonce de solides résultats pour le deuxième trimestre de 2019, ainsi que les distributions d'août et septembre 2019

MONTRÉAL et TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2019, ainsi que la déclaration des distributions d'août et septembre 2019.

Faits saillants

Clôture d'une acquisition relutive de propriétés industrielles pour un montant de 31 000 000 $ au cours du trimestre, à un taux de capitalisation pondéré de 9,33%.

Produits locatifs tirés des immeubles en hausse de 14,3% à 15 003 425 $ par rapport à 13 121 925 $ pour le deuxième trimestre de 2018 et de 4,3% à 14 386 438 $ pour le premier trimestre de 2019.

de 4,3% à 14 386 438 $ pour le premier trimestre de 2019. Bénéfice d'exploitation net en hausse de 18,3% à 9 745 459 $ par rapport à 8 235 670 $ pour le deuxième trimestre de 2018 et de 9,0% par rapport à 8 936 821 $ pour le premier trimestre de 2019.

de 9,0% par rapport à 8 936 821 $ pour le premier trimestre de 2019. Bénéfice net pour le trimestre de 4 041 737 $ par rapport à 4 498 873 $ pour le deuxième trimestre de 2018; le bénéfice net excluant les ajustements de juste valeur, les distributions pour les parts de catégorie B de sociétés en commandite et la perte sur disposition d'immeubles de placement pour le deuxième trimestre de 2019 est de 5 287 016 $ par rapport à 5 159 534 $ pour le deuxième trimestre de 2018.

Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés (mieux connu sous l'acronyme anglais de « AFFO ») normalisés par part pour le trimestre de 0,050 $, en hausse de 3,2% par rapport à l'AFFO normalisé par part de 0,048 $ au deuxième trimestre de 2018 et en hausse de 1,3% par rapport à l'AFFO normalisé par part de 0,049 $ au premier trimestre de 2019.

en hausse de 1,3% par rapport à l'AFFO normalisé par part de 0,049 $ au premier trimestre de 2019. Taux de distribution de l'AFFO normalisé de 80,5% pour le trimestre, en baisse par rapport à 81,5% pour le premier trimestre de 2019 et à 83,1% pour le deuxième trimestre de 2018.

à 83,1% pour le deuxième trimestre de 2018. Ratio de la dette sur l'actif total demeure conservateur à 51,7% et le terme moyen pondéré de l'échéance des prêts est en hausse de 2,59 années au 31 mars 2019 à 3,66 années au 30 juin 2019.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 16 août 2019 pour passer en revue les résultats financiers et d'exploitation.

« Le FPI a constamment livré des résultats stables et le deuxième trimestre de 2019 a été marqué par la clôture d'une acquisition très relutive qui a encore réduit le taux de distribution de l'AFFO à 80% » a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « La location des propriétés a été un succès jusqu'à présent cette année, ce qui, combiné à des conditions favorables pour le renouvellement de la dette, se traduira par un renforcement continu de nos résultats et de notre situation financière au cours des prochains trimestres. Nous sommes en discussions avancées concernant de possible acquisitions additionnelles et nous sommes très excités par rapport à la croissance future du FPI. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.



Trois mois terminés le

30 juin

Six mois terminés le

30 juin

2019

2018

2019

2018 Résultats financiers $

$

$

$ Produits locatifs tirés des immeubles 15 003 425

13 121 925

29 389 863

26 425 486 Bénéfice d'exploitation net 9 745 459

8 235 670

18 682 280

16 165 597 Bénéfice net 4 041 737

4 498 873

8 642 714

10 923 827



Trois mois terminés le

30 juin

Six mois terminés le

30 juin

2019

2018

2019

2018 Faits saillants financiers $

$

$

$ Flux de trésorerie liés aux opérations ("FFO") (1) 5 433 978

5 095 446

13 521 065

10 064 581 FFO normalisé (1) (2) 6 639 371

5 548 550

12 832 903

10 517 685 Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés













("AFFO") (1) 4 740 759

4 462 270

12 151 163

8 843 519 AFFO normalisé (1) (2) 5 946 152

4 915 374

11 463 001

9 296 623 Distributions déclarées (3) 4 789 115

4 212 990

9 290 370

7 986 095 Distributions déclarées sur les parts émises le 30 avril













2018 à la clôture d'une acquisition (4) -

128 857

-

128 857 Distributions déclarées normalisées (3) (4) 4 789 115

4 084 133

9 290 370

7 857 238 Nombre moyen pondéré de parts en circulation,













de base (5) 119 729 985

101 829 119

116 150 950

98 070 079 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (5) 119 798 205

101 888 051

116 190 308

98 134 567 Distribution par part, de base et diluée (3) (5) 0,040

0,041

0,080

0,081 Distribution ajustée par part, de base et diluée (3) (4) (5) 0,040

0,040

0,080

0,080 FFO par part, de base (1) (5) 0,045

0,050

0,116

0,103 FFO normalisé par part, de base (1) (2) (5) 0,055

0,054

0,110

0,107 AFFO par part, de base (1) (5) 0,040

0,044

0,105

0,090 AFFO normalisé par part, de base (1) (2) (5) 0,050

0,048

0,099

0,095 Taux de distribution de l'AFFO normalisé ajusté,













de base (1) (2) (3) (4) (6) 80,5%

83,1%

81,0%

84,5% Ratio de la dette sur l'actif total 51,7%

54,3%

51,7%

54,3%





























(1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent les ajustements pour un montant d'obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est réglé en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu'à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l'obligation de location du vendeur n'est pas inclus dans le bénéfice d'exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent également des ajustements pour des frais de remboursement de la dette de 578 399 $ inclus dans la dépense d'intérêts pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2019. Ces frais étaient exigibles lors du remboursement de la dette prise en charge lors d'acquisitions réalisées en juillet 2017. (3) Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d'intérêts aux états financiers consolidés. (4) 9 666 667 parts du FPI ont été émises le 30 avril 2018 à la clôture d'une acquisition. Ces parts étaient éligibles à recevoir les distributions du mois d'avril. Les distributions normalisées déclarées et le taux de distribution de l'AFFO normalisé de base, calculés selon les distributions normalisées déclarées, excluent chacun les distributions déclarées sur ces parts qui étaient en circulation pour le mois d'avril 2018. (5) Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC. (6) Calculé sur la base des distributions normalisées déclarées, tel que présenté dans le tableau ci-dessus. (7) Les FFO, AFFO, FFO normalisés et AFFO normalisés pour les périodes comparatives de 2018 ont été retraités pour inclure un ajustement de l'amortissement des incitations locatives et des coûts de location, non ajusté en 2018.

Produits locatifs et résultats des opérations

Le bénéfice d'exploitation net de 9 745 459 $ pour le deuxième trimestre de 2019 était en hausse de 1 509 789 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 8 235 670 $ pour le deuxième trimestre de 2018. Les propriétés acquises en 2018 et au cours du deuxième trimestre de 2019 ont contribué à l'augmentation du bénéfice d'exploitation net d'environ 1 484 000 $ pour le trimestre par rapport à la même période de 2018. Le bénéfice d'exploitation net pour le trimestre était en hausse de 808 638 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net du premier trimestre de 2019 de 8 936 821 $, principalement attribuable aux propriétés acquises lors du deuxième trimestre de 2019.

Les frais généraux et d'administration pour le trimestre de 882 191 $ étaient en hausse de 157 794 $ par rapport aux frais généraux et d'administration de 724 397 $ pour le deuxième trimestre de 2018. Cette hausse est causée par des salaires et des honoraires professionnels plus élevés ; des honoraires de recrutement d'environ 50 000 $ ont été passés en charges au cours du deuxième trimestre de 2019. Les frais annuels de dépôt des états financiers ont également été encourus et passés en charges au cours du deuxième trimestre de 2019, alors qu'ils avaient été encourus et passés en charges au cours du premier trimestre en 2018.

La dépense nette d'intérêts de 3 465 022 $ pour le trimestre inclut des frais de remboursement de dette au montant de 578 339 $ dus en avril 2019 au moment de l'échéance et du remboursement de la dette prise en charge lors d'acquisitions réalisées en juillet 2017.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 16 août 2019 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 16 septembre 2019. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 3460 comme code d'accès.

Distributions d'août et septembre

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 13 septembre 2019 aux détenteurs de parts inscrits au 30 août 2019.

Le FPI versera aussi une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 octobre 2019 aux détenteurs de parts inscrits au 30 septembre 2019.

La distribution courante du FPI demeure à 0,01333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 70 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 101 670 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 18 236 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

SOURCE Fonds de Placement Immobilier Nexus

Renseignements: Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec : Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

