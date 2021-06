FP Canada (MC) annonce des changements à son conseil d'administration

De Winnipeg, Winston Maharaj, qui a été élu représentant du public, est l'ancien président-directeur général du Worker Compensation Board du Manitoba et du Healthcare Employee Pension and Benefits Plan du Manitoba. M. Maharaj s'est aussi dévoué en tant que membre et président du comité des candidatures pour le Conseil de surveillance de la profession actuarielle. Il a également été membre et vice-président de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada.

De Toronto, Christopher Dewdney est le directeur de Dewdney & Co, une agence spécialisée en planification financière offrant des services aux individus ou entreprises à patrimoine élevé. M. Dewdney compte près de vingt ans d'expérience. La promotion de la littéracie financière, l'accès à la planification financière et l'inclusion sont des enjeux importants pour lui. Il estime que le secteur des services financiers devrait répondre aux multiples besoins de tous les Canadiens. M. Dewdney a siégé à plusieurs conseils d'administration et est actuellement membre du Research Ethics Board of St. Michael's Hospital.

De Calabogie, en Ontario, Susan Howe est consultante régionale en planification financière pour la RBC Banque Royale. Elle fournit expertise et formation aux planificateurs financiers et aux membres de la direction travaillant pour la RBC dans le nord et l'est de la province. Mme Howe s'implique auprès de FP Canada depuis des années. Elle a, entre autres, été présidente du panel sur les normes du FP Canada Standards Council™, ainsi que correctrice et rédactrice pour les examens menant à la certification. Mme Howe est comptable agréé, comptable en management accrédité et conseillère en planification auprès des aînés (Elder Planning Counsellor). Elle détient une maîtrise en administration des affaires de Queen's University.

« Winston, Susan et Christopher se joignent à un conseil formé de gens exceptionnellement talentueux, qui pourra appuyer efficacement la présidente-directrice générale et son équipe dans la cocréation d'une culture organisationnelle inclusive et respectueuse de la diversité des points de vue, » affirme M. Dupras, qui est de son côté le premier Québécois à être élu président du conseil d'administration de FP Canada. « Je suis très fier d'avoir été choisi pour remplir le rôle de président en cette période si importante pour la profession. J'ai hâte de travailler avec les autres dévoués membres du conseil et avec les gestionnaires chevronnés de FP Canada pour proposer IMAGINE 2030, notre vision de ce que devrait être le bien-être financier pour tous les Canadiens. »

FP Canada remercie M. Millard pour ses sept années de service sous le signe du leadership, dont deux années à titre de président du conseil, François Durocher, CFP, pour ses six années au conseil et Pat Macdonald pour ses sept années en tant que représentant du public.

Carolyn Fallis, CFP, David Wild, Diana Iannetta, Pierre Piché, Teresa Black Hughes, CFP, and Yves L. Giroux, Pl. Fin., poursuivent quant à eux leur mandat.

Le conseil d'administration de FP Canada agit au nom du public canadien, des professionnels certifiés et des autres parties prenantes en s'assurant que FP Canada réalise ses objectifs et sa mission. Le conseil réunit 11 individus de milieux et d'horizons divers, incluant au moins deux représentants du public qui ne sont pas directement liés au secteur des services financiers. Un membre du conseil peut remplir, au maximum, deux mandats de trois ans. Un président peut rester en poste, au maximum, pour deux mandats d'un an. Plus de détails au sujet du conseil d'administration figurent sur le site internet de FP Canada.

