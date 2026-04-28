WENZHOU, Chine, le 28 avril 2026 /CNW/ -- Fox ESS, un chef de file mondial des solutions d'énergie renouvelable, s'est classé à la première place des fournisseurs de stockage résidentiel d'énergie à l'échelle mondiale pour 2025, sur la base des MWh fournis, dans le Residential Energy Storage Market Tracker de S&P Global Energy.

Le rapport place également Fox ESS au 1er rang en Allemagne et au Royaume-Uni, soulignant l'élan de l'entreprise dans les marchés clés et l'expansion de sa présence dans la distribution.

Fox ESS se classe au premier rang mondial dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel (PRNewsfoto/Fox ESS)

Par rapport à 2024, la part de marché mondiale de Fox ESS a augmenté de 50 % en 2025, renforçant ainsi sa position dans un secteur de stockage résidentiel en pleine croissance. L'entreprise a continué de prendre de l'expansion à l'échelle internationale, son effectif mondial ayant doublé à compter de la fin de 2024. En avril 2026, Fox ESS emploie plus de 5 000 personnes dans le monde et a renforcé son assistance locale grâce à de nouveaux bureaux, y compris à Sydney, en Australie.

« Nous sommes ravis de cette réalisation remarquable. Elle reflète notre engagement envers l'innovation, la qualité des produits et une énergie propre et fiable pour les ménages du monde entier », déclare Michael Zhu, CEO de Fox ESS. « Nous continuerons de repousser les limites pour offrir des solutions qui aident les particuliers et les entreprises à progresser vers l'indépendance énergétique. »

Fox ESS a notamment lancé la campagne Champion's Choice à l'échelle mondiale, combinant l'appui des champions sportifs et la reconnaissance d'organisations prestigieuses. Avec un premier arrêt en Australie, la compagnie a signé Ian Thorpe, quintuple champion olympique en décembre dernier. La campagne souligne l'ambition de Fox ESS d'offrir une valeur accrue aux clients et partenaires.

Fox ESS s'engage à établir un lien de confiance à long terme avec ses clients et ses partenaires. L'entreprise fournit des systèmes de stockage d'énergie fiables et de haute qualité conçus pour assurer une performance constante, soutenus par des processus rigoureux de contrôle de la qualité conçus pour garantir que chaque produit répond aux normes les plus élevées.

Fox ESS développe des solutions qui répondent aux besoins des installateurs et des utilisateurs finaux. Grâce à des investissements continus dans la R&D, l'entreprise reste à l'avant-garde des besoins changeants du marché, aidant les installateurs à travailler plus efficacement tout en permettant aux propriétaires de se diriger vers la transition énergétique et de réduire les coûts d'électricité.

Avec une équipe de plus de 400 experts en R&D, Fox ESS continue de peaufiner la conception de ses produits pour faciliter le transport, l'installation et l'utilisation quotidienne. L'application FoxCloud alimentée par l'IA rend également la gestion de l'énergie plus intuitive, permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler la consommation d'énergie à domicile, de gérer les appareils intelligents et de suivre les données détaillées sur la production et l'utilisation dans une seule plateforme simplifiée, offrant ainsi une plus grande tranquillité d'esprit.

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SOURCE Fox ESS

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