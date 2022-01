Un système convivial et accessible auprès des concessionnaires

PASADENA, Californie, 28 janvier 2022 /CNW/ -- Fox Dealer a annoncé aujourd'hui que le portail client qu'elle a mis sur pied pour General Motors du Canada afin de faciliter les précommandes du tout nouveau Silverado EV de Chevrolet génère un trafic Web important. Les sites Web ont été lancés immédiatement après que Mary Barra, chef de la direction, a dévoilé l'impressionnant Chevrolet Silverado entièrement électrique lors de son discours d'ouverture au salon technologique Consumer Electronics Show (CES).

Élaborée dans le cadre d'un partenariat stratégique entre Fox Dealer et General Motors du Canada, la plateforme adaptée est accessible à tous les acheteurs de camionnettes du pays. Le tout nouveau système de commerce électronique offre aux acheteurs de camionnettes neuves la possibilité de réserver leur Silverado EV grâce à un programme de dépôt et de réservation par carte de crédit entièrement personnalisé et convivial.

« L'expérience de réservation en ligne » offerte en français et en anglais sur le site Web de Chevrolet Canada permet aux clients de réserver leur Silverado EV de prédilection et de faire un dépôt instantané directement auprès de leur concessionnaire de choix. Lorsque la réservation est confirmée, les clients sont placés en tête de liste pour recevoir les premiers Silverado EV dès qu'ils seront livrés aux concessionnaires Chevrolet ou bien sur une liste d'attente s'il est question de modèles qui seront déployés dans les prochaines années.

En plus de permettre aux clients de réserver leur Silverado EV à partir du site Web de Chevrolet Canada consacré à cette fin, le portail donne aux concessionnaires Chevrolet participants du pays l'occasion de recueillir les réservations et de configurer un lien profond. Ce lien redirige les visiteurs de leur site directement vers celui des réservations et aide les clients à remplir le formulaire de réservation au moyen de la saisie préprogrammée du champ du concessionnaire à choisir.

« Ce lancement fait en sorte que Fox Dealer se taille une place encore plus grande au sein de l'industrie automobile. Il devient bien plus qu'un simple concepteur de sites Web pour concessionnaires, a déclaré GianCarlo Alabastro, chef de la direction. De la conception au soutien en passant par le produit, la gestion des projets et l'ingénierie, ce système de précommande entièrement intégré mis au point par Fox Dealer nous fournit un modèle qui peut être appliqué à pratiquement n'importe quelle initiative de lancement de véhicule. Nous sommes honorés que la société General Motors du Canada se soit associée à nous pour appuyer ce nouveau chapitre d'achat de véhicules en ligne, qui s'annonce intéressant pour ses détaillants. »

À propos de Fox Dealer

Fox Dealer établit un lien entre les concessionnaires et les acheteurs de véhicules aux États-Unis, au Canada et au Pérou grâce à des sites Web personnalisés, avec des conceptions créatives et impressionnantes, des solutions de commerce électronique et des produits de pointe du marketing numérique et sur les réseaux sociaux, comme des publicités sur Facebook Messenger et des vidéos sur Instagram. Partenaire de premier plan de Google, Fox Dealer est réputée pour son excellente maîtrise de Google AdWord et son savoir-faire en matière d'optimisation pour les moteurs de recherche. L'entreprise fait partie des lauréats des prix Automotive Website Awards et a été reconnue par Inc. 500 et LA Business Journal. Fox Dealer offre maintenant TagRail, une plateforme avancée de vente au détail qui aide à augmenter les ventes grâce à une expérience de magasinage en ligne harmonieuse, comparable à celle en salle d'exposition.

Personne-ressource :

Jeff Perlman

+18183173070

[email protected]

SOURCE Fox Dealer