Fournisseur de logiciels pour l'industrie de la construction, Maestro Technologies, acquis par JDM Technology Group

VARENNES, QC, le 3 nov. 2020 /CNW/ - JDM Technology Group, un groupe mondial de fournisseurs de logiciels de premier plan, pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Maestro Technologies Inc., basé à Varennes, au Québec, chef de file dans le domaine des solutions logicielles destinées à l'industrie de la construction en Amérique du Nord. La transaction a été conclue le 2 novembre 2020, après l'approbation du propriétaire de Maestro Technologies, Robert Meunier.

Fondée en 1989, Maestro Technologies est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de projets et comptabilité pour les entrepreneurs de la construction en Amérique du Nord. Soutenant les clients de tous les secteurs de l'industrie de la construction, les solutions technologiques innovatrices de Maestro aident les entrepreneurs à optimiser leurs processus de gestion de projets et de financement. Le logiciel Maestro fournit la comptabilité spécialisée, la gestion des coûts de projets, l'estimation et la soumission, la gestion de projets, l'équipement et les applications mobiles nécessaires aux entrepreneurs d'aujourd'hui. Avec sa riche histoire et la portée de ses fonctionnalités, le logiciel Maestro permet aux entrepreneurs d'être proactifs avec leur gestion de projets et le développement de leurs entreprises.

«Nous sommes heureux de finaliser la vente de Maestro à JDM Technology Group, une étape positive pour les clients, les employés de Maestro, et pour la longévité de l'entreprise», a déclaré Robert Meunier, fondateur de Maestro Technologies. «Rejoindre un groupe mondial profondément enraciné dans le secteur de la construction permettra à Maestro de créer de nouvelles valeurs et opportunités pour nos clients, tandis que nos logiciels et notre technologie pourront être appliqués à l'échelle mondiale.»

Ayant acquis de nombreuses entreprises depuis 2004, JDM Technology Group a une stratégie d'intégration des entreprises dans son infrastructure existante qui a fait ses preuves. Maestro Technologies continuera de fonctionner en tant qu'entreprise distincte avec son personnel existant, à partir de son siège social de Varennes, au Québec. Frédéric Delwiche, actuel directeur financier de Maestro Technologies, dirigera l'entreprise en tant que président et supervisera les opérations quotidiennes. Robert Meunier aidera la transition et continuera de conseiller l'entreprise.

« Nous employons une stratégie globale d'achat et développement, nous n'abondonnons pas de produits: nous continuons de soutenir nos clients avec leurs logiciels et services préférés en leur permettant d'accéder aux meilleures technologies pour soutenir leur succès. Le maintien de la marque Maestro et son organisation garantit que les clients continueront de bénéficier d'un excellent service, offert par les mêmes personnes avec qui ils sont habitués de faire affaires.», a déclaré Jim McFarlane, chef de la direction de JDM Technology Group. «En tant qu'entreprise privée et familiale, nous nous concentrons sur le long terme. Cette stratégie continue de faire de JDM Technology Group un excellent choix pour les fournisseurs de logiciels de construction. »

À propos de Maestro Technologies Inc.

Fondée en 1989, Maestro Technologies est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs de logiciels de comptabilité, de gestion des coûts de projets et de gestion de projets pour les entrepreneurs en Amérique du Nord. Soutenant plus de 10 000 utilisateurs dans tous les secteurs de l'industrie de la construction, les solutions technologiques innovatrices de Maestro aident à optimiser la gestion de projet et les processus financiers grâce à leur système logiciel intégré.

À propos de JDM Technology Group

JDM Technology Group est une entreprise mondiale offrant des systèmes logiciels d'affaires pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, avec plus de 150 000 utilisateurs répartis dans 40 pays sur 7 continents et employant plus de 500 personnes. La philosophie principale de JDM Technology Group est un engagement à long terme envers le service client associé à la livraison des meilleures solutions possibles aux clients. JDM Technology Group comprend les entreprises Computer Guidance Corporation, ConEst Software, Explorer Software, EPAC, IndustrySmarts, JOBPOWER, Maestro Technologies, MicroMain Corporation, MPulse Software, TeamWORKS et Vision InfoSoft en Amérique du Nord; CSSP, CostCon, LEVESYS, Nimbus et Plusfactor en Australasie; et Estimate, Integrity, RedSkyIT et Rendra au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient.

