NEW YORK, 28 avril 2022 /CNW/ - Ondo Finance a levé 20 M$ dans une ronde de série A pour accélérer l'adoption de la finance décentralisée parmi les investisseurs traditionnels. Cette dernière ronde de financement a été dirigée par Founders Fund, la société de capital de risque fondée par Peter Thiel, et Pantera Capital. Le financement permettra à Ondo de développer son équipe et d'appuyer le lancement de nouveaux produits, y compris son expansion à plusieurs chaînes. Les investisseurs stratégiques qui se sont joints à cette ronde comprenaient également Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute, Steel Perlot (Michelle Ritter / Eric Schmidt), Tiger Global et Flow Traders.

Ondo Finance est en train de mettre sur pied une banque d'investissement décentralisée axée sur l'établissement de liens entre les intervenants de l'écosystème émergent de finance décentralisée, y compris les organisations autonomes décentralisées, les institutions et les investisseurs particuliers. Comme première offre, l'entreprise a élaboré une primitive originale pour les produits structurés décentralisés offrant le choix entre la protection contre les baisses et l'amélioration des rendements.

L'entreprise s'est rapidement étendue à d'autres cas d'utilisation, comme son offre de service de liquidité à la demande (LaaS) qui associe les organisations autonomes décentralisées avec les souscripteurs pour fournir des liquidités pour le jeton natif d'une organisation autonome décentralisée, afin que ses utilisateurs puissent facilement échanger ses jetons dans des échanges décentralisés. Ondo a établi des partenariats avec plus de dix organisations autonomes décentralisées, dont Terra, Frax et Fei, et a vu plus de 200 M$ en liquidités déposés dans son protocole. Grâce à la croissance rapide de sa communauté interne et de l'adoption des produits, Ondo est prête à commencer à décentraliser la gouvernance avec son lancement prochain du jeton ONDO et des organisations autonomes décentralisées connexes.

« Nous avons été ravis de voir la demande pour les chambres fortes communautaires d'Ondo et les offres de service de liquidité à la demande, qui ont vraiment été un simple produit minimum viable sans retrait de liquidités ni autres mesures incitatives de notre part, a déclaré Nathan Allman, fondateur et chef de la direction d'Ondo Finance. Nous sommes heureux du lancement de nouveaux produits qui permettront aux investisseurs passifs d'obtenir une vaste exposition aux taux de rendement de la finance décentralisée selon un niveau de risque personnalisé. »

Au cours des prochains mois, Ondo prévoit lancer plusieurs produits supplémentaires dans le but d'accroître l'ampleur, l'utilité et l'accessibilité de ses offres. Cela comprend les chambres fortes qui regroupent les rendements des cryptomonnaies stables algorithmiques ainsi que les chambres fortes qui regroupent les rendements dans différentes chaînes de blocs.

« La croissance des cryptomonnaies stables algorithmiques et l'expansion de la finance décentralisée d'Ethereum à d'autres chaînes de blocs ont donné lieu à d'énormes possibilités de rendement, mais avec plus de complexité et de risques », explique Paul Veradittakit, associé chez Pantera Capital. « Ondo permettra aux investisseurs d'obtenir une exposition passive à ce rendement de plus en plus dispersé, mais abondant, tout en bénéficiant d'une protection contre les baisses ou de rendements accrus. »

Ces nouvelles chambres fortes aideront l'entreprise à prendre de l'expansion et à élargir son écosystème actuel et sa base d'utilisateurs. Pour accroître la demande, Ondo étend sa compatibilité de produits avec d'autres protocoles tels que Curve et Convex. Pour élargir l'offre de capital, Ondo cherche à rendre ses offres plus accessibles grâce à des intégrations avec des échanges de cryptomonnaies, des technologies financières Web2 et des dépositaires.

« Nous sommes très impressionnés par les premiers succès des produits structurés d'Ondo et nous nous réjouissons à l'idée de voir l'équipe élargir son offre, a déclaré Napoleon Ta, partenaire chez Founders Fund. Construite par une équipe de calibre mondial au croisement de la cryptomonnaie et du financement institutionnel, Ondo est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans la progression continue de la finance décentralisée vers l'adoption généralisée. »

À propos d'Ondo

Ondo Finance construit une banque d'investissement décentralisée. À l'instar d'une banque d'investissement traditionnelle, Ondo vise à être une plaque tournante qui jumelle ceux qui ont du capital à ceux qui en ont besoin grâce à la création de produits financiers personnalisés (p. ex., actions, obligations, produits structurés, produits dérivés, etc.) que les organisations peuvent offrir aux investisseurs pour lever des fonds. Par le passé, ce travail était souvent très manuel, coûteux et dépendait d'intermédiaires. La finance décentralisée présente toutefois une nouvelle infrastructure et une primitive originale financière pour permettre des activités bancaires d'investissement automatisées, composables et accessibles à tous. L'objectif d'Ondo est de créer des logiciels qui permettent de trouver des placements attrayants dans le paysage traditionnel et de la finance décentralisée, de regrouper ces actifs en offres de risque et de rendement faciles à comprendre, puis de les jumeler et de les offrir à des investisseurs institutionnels et particuliers.

