M. Duchemin apporte une expérience en leadership mondial dans le domaine des technologies médicales pour accélérer la prochaine phase de croissance de Fotona

DALLAS, 16 mai 2025 /CNW/ - FotonaⓇ, un chef de file mondial des systèmes laser et des appareils à base d'énergie à haut rendement pour les applications esthétiques, dentaires et gynécologiques, annonce aujourd'hui la nomination de Jeff Duchemin au poste de président et chef de la direction du groupe.

M. Duchemin apporte des décennies d'expérience en leadership dans le secteur mondial des technologies médicales, ayant occupé des postes de direction sur des marchés américains et internationaux. Plus récemment, il a occupé des postes de direction au sein de la division « Solutions de chirurgie interventionnelle et de diagnostic intégré » chez Becton Dickinson, en plus d'être l'ancien président et chef de la direction de Harvard Biosciences. Son expertise en ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires, aussi bien organique que par des acquisitions stratégiques, jouera un rôle essentiel dans le développement de l'innovation de Fotona et l'expansion de sa présence à l'échelle mondiale. M. Duchemin est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université du sud du New Hampshire et d'une licence en comptabilité de l'université du Massachusetts à Dartmouth.

« Jeff est un leader visionnaire qui possède une solide expérience au niveau mondial dans les secteurs des sciences de la vie et des appareils médicaux », a déclaré Jay Katzen, président directeur de Fotona. « Nous sommes ravis qu'il rejoigne Fotona, qui dispose d'experts et de solutions de pointe dans le secteur, pour diriger le prochain chapitre de la société en matière d'innovation et de leadership sur le marché. »

« L'innovation est au cœur de Fotona », a déclaré M. Duchemin. « Je suis passionné par l'accélération de la croissance grâce à l'amélioration de nos solutions actuelles et à l'introduction de technologies révolutionnaires. Fotona dispose d'une base solide, de talents exceptionnels et de produits de classe mondiale. C'est un honneur de diriger l'entreprise à un moment aussi charnière de son parcours. »

L'an dernier, Fotona a fièrement célébré ses 60 ans d'innovation dans la technologie laser. Tout au long de son histoire, l'entreprise a été à l'avant-garde des progrès du secteur, y compris l'intégration révolutionnaire des deux longueurs d'onde laser (Er:YAG et Nd:YAG) au sein d'un seul système. Dernièrement, Fotona a lancé le Dynamis® Max, sa plateforme esthétique de nouvelle génération qui offre une plus grande polyvalence, une facilité d'utilisation accrue et une meilleure efficacité de traitement, qui prend en charge plus de 100 applications de traitement avancées.

Pour plus d'informations, consultez le site Fotona.com.

À propos de Fotona

Fotona est un leader mondial en lasers médicaux, reconnu pour ses systèmes laser innovants et récompensés pour des applications en esthétique & dermatologie, odontologie, chirurgie et gynécologie. L'entreprise peut se vanter de compter sur l'une des mains-d'œuvre les plus qualifiées du secteur, avec un nombre impressionnant de docteurs spécialisés dans l'innovation en matière de technologie laser et médicale. En plus de sa présence directe aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans l'UE, le réseau de distribution mondial de Fotona s'étend à plus de 70 pays, qui assure une assistance et un service complets pour les utilisateurs des lasers Fotona, y compris la formation clinique. www.fotona.com .

SOURCE Fotona

PERSONNE-RESSOURCE : Aimee Desrosiers, [email protected]