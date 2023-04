BEIJING, 16 avril 2023 /CNW/ - La FOTON Global Partners Conference 2023, dont le thème est « TOGETHER WIN FUTURE » (Ensemble pour conquérir l'avenir), se tient à Beijing, en Chine du 11 au 14 avril. Plus de 110 distributeurs principaux de 23 pays du monde entier participent à l'événement qui vise à unir les orientations de développement stratégique mondial et à mettre en commun les réalisations de la mondialisation.

Le 12 avril, l'exposition MEGA SHOW de Foton a été inaugurée grandement, présentant plus de 100 catégories de véhicules commerciaux couvrant toutes les séries de véhicules commerciaux disposés en forme de « W ». La sélection couvrait les véhicules à carburant, hybrides, électriques et à hydrogène. La disposition en « W » implique le développement « gagnant-gagnant » (« win-win ») de FOTON et de ses partenaires mondiaux. En fait, FOTON a établi un « SuperPowerTrain » avec Foton Cummins, Foton ZF, CATL, etc., pour favoriser l'amélioration des produits alimentés au carburant et aux nouvelles énergies. De plus, FOTON a fait figure de chef de file en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et ailleurs, se classant au deuxième rang des ventes de camions pendant trois années consécutives. L'entreprise conserve sa part de marché des camions lourds avec transmission manuelle automatisée en Colombie, et son modèle de camion léger de 7,5 tonnes s'est classé comme meilleur vendeur pendant trois années consécutives aux Philippines.

Le 13 avril, FOTON a organisé la cérémonie de livraison de la toute nouvelle camionnette TUNLAND V au Mexique, qui est également le 11 millionième véhicule de FOTON. TUNLAND V est une camionnette haute performance dotée d'une puissance hybride et d'une structure de suspension avant à double triangulation et multibras à l'arrière qui répond aux exigences en matière de performance hors route et de charge élevée tout en conservant un confort de conduite luxueux.

En tant que première entreprise à atteindre des ventes mondiales de 10 millions de véhicules en seulement 25 ans en 2021, FOTON renforce sa gamme complète de véhicules commerciaux grâce à sa stratégie en deux temps « moteur à combustion interne + véhicule électrique à batterie ». Ses produits alimentés aux nouvelles énergies, y compris les camions légers, fourgonnettes et autobus électriques ont obtenu le certificat d'homologation de type véhicule complet européen (WVTA) et sont maintenant offerts dans des pays européens comme l'Italie, la Pologne et l'Espagne. FOTON a livré plus de 1 400 autobus électriques au Chili, devenant ainsi la marque détenant la plus grande part du marché des autobus électriques en Amérique latine.

Le système IoV de FOTON a été officiellement lancé à l'étranger, offrant des fonctions de gestion de flotte, de services de localisation, d'analyse de la consommation de carburant, d'analyse des trois types d'électricité et de gestion du CTP pour les deux types de produits à carburant et à énergie nouvelle. Le système sera d'abord appliqué à Singapour, au Chili, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec plus de 2,26 millions de véhicules connectés, FOTON permet aux utilisateurs du monde entier d'accroître leur valeur commerciale.

Grâce au développement des stratégies « plateforme + modulaires » et à la promotion du développement de l'activité mondiale des véhicules commerciaux avec une stratégie en deux temps « moteur à combustion interne + véhicule électrique à batterie », FOTON stimule la croissance de la valeur auprès des utilisateurs à l'échelle mondiale.

