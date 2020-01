Forums citoyens et professionnels - CSDEPJ - Trois-Rivières

MONTRÉAL, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sera de passage dans la région dans le cadre des forums citoyens et professionnels. Les citoyens de tous les horizons ainsi que les professionnels travaillant au quotidien avec les jeunes, dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de la petite enfance, de la justice, de la sécurité publique ou encore au sein d'organismes communautaires, sont attendus le 16 janvier en soirée à l'Hôtel Gouverneur.

Mise en place dans le but d'entendre et de refléter la parole citoyenne et celles des professionnels œuvrant au quotidien auprès des jeunes, la Commission visitera les 17 régions du Québec entre le 14 janvier et le 13 février 2020. Les discussions se feront sur la base de questions de consultation prédéfinies, à travers des échanges en petits groupes et des discussions en plénière.

Les forums s'adressent à quiconque souhaite réfléchir, se prononcer sur les enjeux et défis entourant les droits des enfants et la protection de la jeunesse et trouver des pistes de solutions potentielles. Nous invitons la population à s'inscrire dès maintenant. Pour plus de détails sur les forums et pour s'inscrire : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/forums/.

Il sera possible pour les médias d'assister à l'introduction et aux plénières lors du forum citoyen seulement. Dans le but de laisser la population s'exprimer librement, nous vous demanderons de vous retirer lors des discussions en sous-groupe. La prise de visuel pourra se faire au début du forum.

