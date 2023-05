Forum sur le vieillissement actif - La ministre Sonia Bélanger présente les perspectives en matière de vieillissement actif

QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que son adjointe parlementaire, Marilyne Picard, dressent un bilan positif des échanges qui ont eu lieu hier à l'occasion du Forum Vieillir et vivre ensemble 2024-2029 : changements, défis et opportunités. Il s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du plan d'action 2024-2029 issu de la Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec (VVE).

Ce forum, qui a réuni plus de 800 participants de partout au Québec, a permis de procéder au bilan préliminaire des réalisations découlant du plan d'action gouvernemental 2018-2023 Un Québec pour tous les âges et de réfléchir aux priorités d'intervention à inscrire dans le prochain plan d'action. Cette rencontre avait également pour but de mobiliser les partenaires et les participants autour d'un projet commun et de favoriser la discussion entre les acteurs concernés par les défis du vieillissement de la population québécoise pour trouver des solutions et des approches à privilégier.

Parmi les thèmes abordés lors de cette journée, mentionnons, entre autres, le concept de vieillissement actif et ses effets bénéfiques sur la qualité de vie des personnes aînées; l'âgisme et ses effets sur les personnes aînées; l'implication, la participation et la contribution active des personnes aînées au sein de communautés inclusives; la création d'environnements de proximité adaptés et sécuritaires pour permettre à chaque personne aînée de demeurer chez elle, dans sa communauté, le plus longtemps possible.

Citation :

« Je me réjouis de la tenue de cette importante rencontre qui a permis aux principaux acteurs de l'élaboration de notre prochain plan d'action de partager les mêmes orientations et la même vision en matière de promotion du vieillissement actif au Québec. C'est une étape indispensable pour nous permettre d'implanter des services et des soins adaptés, accessibles et de qualité pour les personnes aînées et leurs proches, et de contribuer à l'instauration d'environnements sains, sécuritaires et accueillants où ils pourront s'épanouir et réaliser leurs projets de vie. L'État québécois ne peut relever seul tous les défis associés aux changements démographiques. C'est ensemble que nous réussirons à édifier une société où règne l'équité intergénérationnelle, où l'âge n'est pas un frein et où les personnes aînées peuvent se sentir respectées, engagées et reconnues. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Nous sortons de cette rencontre avec un engagement renouvelé à poursuivre, avec l'ensemble de nos partenaires, nos efforts pour une meilleure prise en charge des personnes aînées au Québec. C'était aussi l'occasion de passer en revue les actions qui touchent les personnes proches aidantes qui viennent en appui aux personnes aînées de nos différentes communautés. Déjà 18 mois que nous avons lancé le plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. Nous relevons déjà plusieurs retombées concrètes pour soutenir les personnes proches aidantes d'aînés du Québec. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés (volet soutien à domicile)

Faits saillants :

L'événement a réuni des personnes aînées, des représentants d'organismes communautaires, ainsi que des représentants du milieu de la recherche et municipal. Des représentants de ministères et d'organismes gouvernementaux y ont également été conviés à titre d'observateurs afin d'entendre les enjeux et les recommandations exprimés par les participants, dans l'objectif de mieux orienter les interventions gouvernementales et de définir des actions structurantes.

