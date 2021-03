Forum sur la diversité entrepreneuriale : le milieu des affaires mobilisé pour bâtir une relance inclusive

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Forum sur la diversité entrepreneuriale, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Femmessor, s'est tenu aujourd'hui en mode hybride au Palais des congrès de Montréal. Plus de 450 participants et participantes et 26 panélistes étaient réunis virtuellement pour échanger sur les défis, leviers et meilleures pratiques afin d'améliorer la représentation des femmes et des personnes issues de la diversité dans le tissu entrepreneurial du Québec et de la métropole.

« La présence des femmes et des personnes issues de la diversité en entrepreneuriat est synonyme de dynamisme économique. Elle contribue aussi fortement à la création de richesse. Avant la pandémie, qui les a affectées de façon disproportionnée, elles affichaient des taux d'intention d'entreprendre et de démarrage d'entreprise en forte croissance, et ce, malgré plusieurs défis qui les freinent encore. Ce que nous avons entendu aujourd'hui confirme l'engagement du milieu des affaires et des organismes de soutien pour assurer une meilleure représentativité au sein de l'écosystème entrepreneurial québécois. Nous n'en sommes plus à l'étape de la planification, mais à celle du passage à l'action. Plusieurs histoires à succès témoignent du fort potentiel de l'entrepreneuriat féminin et issu de la diversité pour propulser la relance inclusive de notre économie et répondre aux défis de demain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Depuis 25 ans maintenant, Femmessor a développé une expertise de pointe en matière de financement et d'accompagnement des entrepreneures et vise à contribuer à l'émergence d'une économie plus inclusive et paritaire. Notre expérience terrain auprès de milliers d'entreprises à propriété féminine nous démontre qu'une meilleure diversité entrepreneuriale peut transformer positivement notre société et contribuer à notre résilience et à notre prospérité collective. Malgré la pandémie, les femmes entrepreneures et les entrepreneurs et entrepreneures de la diversité ont su faire preuve d'une agilité hors du commun en adaptant leur modèle d'affaires et en faisant pivoter leur entreprise. À l'écoute des propos inspirants et empreints de courage tenus par les panélistes aujourd'hui, il nous apparaît encore plus crucial de redoubler d'efforts pour soutenir le développement du plein potentiel de cette réserve entrepreneuriale. En ce sens, nous sommes ravies du soutien et de l'importante mobilisation du milieu des affaires en faveur d'une relance inclusive », a déclaré Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

« Pour assurer une relance économique forte, durable et diversifiée, nous allons avoir besoin de tous nos joueurs. La participation des femmes et des personnes issues de la diversité est essentielle pour maximiser le rayonnement de l'économie québécoise, ici comme à l'international. Je salue les organisatrices et les organisateurs du Forum stratégique sur la diversité entrepreneuriale qui ont rendu possible ce moment de rencontre, qui a permis de dégager plusieurs pistes d'action pour renforcer la création d'entreprises et augmenter la contribution des groupes sous-représentés. L'écosystème entrepreneurial québécois pourra ainsi bénéficier des idées et de l'expertise des divers milieux d'affaires pour que tous les acteurs concernés puissent se mobiliser pour construire une économie saine et inclusive », a souligné M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Le Forum sur la diversité entrepreneuriale a été l'occasion pour les panélistes provenant de différents horizons d'échanger sur les enjeux et les pistes de solution, notamment en matière de financement, de mentorat et de réseaux d'affaires. Les experts et expertes du milieu universitaire ainsi que les dirigeants et dirigeantes d'entreprises et d'organisations de soutien à l'entrepreneuriat ont pu présenter des pistes de solution issues des plus récentes analyses terrain ainsi que des cas de succès concrets. Enfin, les personnes participantes ont soulevé les nombreuses occasions d'affaires qui émanent d'une plus grande diversité et d'une meilleure représentativité chez les dirigeants et dirigeantes d'entreprise afin de bâtir une relance plus inclusive.

Le Forum sur l'entrepreneuriat inclusif a mis la table pour le dévoilement prochain d'une étude sur la représentation des femmes et des personnes de la diversité dans l'écosystème entrepreneurial, réalisée conjointement par la Chambre et Femmessor.

À propos du Forum stratégique sur la diversité entrepreneuriale

Le Forum stratégique sur la diversité entrepreneuriale est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Femmessor, en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins, Exportation et développement Canada (EDC), le gouvernement du Québec, Fondaction, Hydro-Québec, Investissement Québec, La Presse, Montreal Gazette, le Palais des congrès de Montréal, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et Ubisoft.

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec. Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères. Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

