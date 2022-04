Forum stratégique sur les grands projets métropolitains : travailler ensemble pour bâtir la métropole de demain

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La 16e édition du Forum stratégique sur les grands projets, développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, s'est tenue aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal, en compagnie de Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design à la Ville de Montréal. Pour l'occasion, près de 500 participants et une vingtaine d'experts provenant de différents horizons étaient réunis pour faire le point sur les grands projets d'immobilier et d'infrastructure qui participent à l'essor et au rayonnement de la métropole.

« Depuis 15 ans, notre Forum stratégique sur les grands projets participe au changement de mentalité autour des ambitions pour l'avenir de la métropole, et cette 16e édition n'a pas dérogé à la règle. Les discussions ont mis de l'avant l'importance d'une meilleure prise en compte des critères écologiques et esthétiques dans les grands projets. Ces derniers ne peuvent plus seulement faire la preuve de leur utilité pour la collectivité, ils doivent aussi s'inscrire dans une réflexion plus globale sur le verdissement des infrastructures et leur insertion dans le paysage urbain. C'est une prise de conscience que nous poussons auprès des acteurs économiques, et je suis heureux de voir que l'ensemble des intervenants ont mis ces considérations au cœur de leurs échanges aujourd'hui », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La question du logement est incontournable dans les discussions sur les grands projets. Dans un contexte de pénurie de logements, nous devons faciliter la construction d'infrastructures immobilières pour répondre à la demande. C'est un enjeu majeur pour les années à venir, et la Chambre travaillera prochainement sur une étude pour identifier les moyens d'assurer une offre de logements suffisante pour les Montréalais, dans le respect des principes TOD. Nous voulons jouer pleinement notre rôle et émettre des recommandations qui permettront aux pouvoirs publics et aux acteurs privés de répondre aux besoins en habitation dans le Grand Montréal », a poursuivi Michel Leblanc.

« La relance est une formidable opportunité pour favoriser le développement de grands projets urbains exemplaires, ancrés dans la transition écologique et sociale. La Ville de Montréal veut assurer l'attractivité de son territoire pour les investisseurs et les familles, tout en assurant son abordabilité. Le Forum est une plateforme toute désignée pour soutenir une collaboration exemplaire entre la Ville, les promoteurs et les investisseurs immobiliers, afin que nous mettions en œuvre ensemble des pratiques et des processus qui conjuguent qualité, durabilité et créativité », a poursuivi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce Forum stratégique a été l'occasion de rappeler l'importance de la concertation dans l'élaboration des grands projets. Il est vital de pouvoir s'asseoir à la même table dès les premières étapes du processus pour développer des lignes directrices communes. À ce titre, nous analyserons de près le plan d'action annoncé par Luc Rabouin à la suite des travaux de la cellule facilitatrice. Sur le long terme, le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 doit mettre le développement économique et la collaboration avec les promoteurs au cœur de la réflexion. Face aux enjeux d'acceptabilité sociale, cette collaboration est la clé pour garantir l'aboutissement des grands projets structurants », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur les grands projets

Le Forum stratégique sur les grands projets métropolitains a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a été réalisé en association avec Lavery Avocats et la Ville de Montréal, en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, Kiewit, le Palais des congrès de Montréal, Rogers service Affaires et SNC-Lavalin, ainsi qu'en partenariat avec l'Association de la construction du Québec, le Groupe AGF inc., Avison Young, Broccolini, Hydro-Québec et Rayside Labossière.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

