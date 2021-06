Forum stratégique sur les grands projets de la CCMM : les acteurs de l'écosystème s'engagent pour propulser les grands projets d'immobilier et d'infrastructure qui contribueront à la relance de la métropole

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - La 15e édition du Forum stratégique sur les grands projets, développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, s'est tenue aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal en compagnie de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, ainsi que de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Plus de 350 participants et une vingtaine d'experts provenant de différents horizons étaient réunis pour faire le point sur les grands projets d'immobilier et d'infrastructure qui participent au dynamisme et à l'attractivité du Grand Montréal et sur ceux qui ont le potentiel de contribuer à sa relance et à son rayonnement.

« Les grands projets d'immobilier, d'aménagement urbain et d'infrastructure façonnent le paysage de la métropole et du centre-ville. Ces projets, comme la requalification de l'Est de Montréal, le projet La Baie ou le site du Royal-Victoria, ont le potentiel de donner un élan à la relance économique de Montréal et d'accélérer sa transition vers une métropole verte et innovante. Cet événement a été une occasion privilégiée de démontrer l'ampleur de la collaboration entre les décideurs publics, les gestionnaires et les promoteurs immobiliers dans le déploiement de projets d'envergure. On doit planifier les projets futurs avec ambition et une vision claire afin de forger l'avenir du Grand Montréal et d'assurer sa prospérité », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette plus récente édition du Forum a été placée sous le signe de la résilience et du développement durable. Par leur caractère structurant, les grands projets assurent le dynamisme de la métropole et du centre-ville et contribuent à leur rayonnement et à leur attractivité, notamment auprès des travailleurs, des touristes et des résidents. Les nombreux échanges qui se sont tenus lors du Forum ont par ailleurs corroboré le besoin d'utiliser pleinement l'aménagement, l'urbanisme et les infrastructures de transport au profit d'un développement immobilier durable, composé de quartiers innovants qui amélioreront le cadre de vie de leurs résidents et serviront d'exemples pour les projets futurs », a conclu Michel Leblanc.

