Forum stratégique sur le transport et la logistique de la CCMM : le secteur mobilisé pour propulser le redémarrage du transport de personnes et consolider les infrastructures stratégiques essentielles à une relance verte et innovante

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la dixième édition de son Forum stratégique sur le transport et la logistique au Palais des congrès de Montréal. Pour l'occasion, plus de 350 participants et près de 30 panélistes se sont joints au ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, et à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour échanger sur l'apport du secteur du transport et de la logistique à la relance économique, les projets d'infrastructures stratégiques pour le Grand Montréal et les défis à relever en matière de transport de personnes et de marchandises. Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« La pandémie a entraîné de profonds bouleversements dans les habitudes de déplacement et de consommation des citoyens. L'augmentation de l'achat de biens de consommation a causé une pression accrue sur la chaîne d'approvisionnement, alors que les transports collectifs et aériens ont subi les contrecoups d'une perte d'achalandage occasionnée par le recours généralisé au télétravail pour le premier, et la fermeture des frontières pour le deuxième. Plusieurs constats en ce sens avaient émané de l'exercice de Relançons MTL et du Forum stratégique sur le transport et la logistique tenu le 20 novembre dernier. Le présent Forum s'inscrit en complémentarité et permet de jeter des bases concrètes pour soutenir la relance des industries de ce secteur. Le contexte est donc idéal pour optimiser nos façons de faire et trouver de nouvelles approches qui permettront de propulser ce secteur en tant que vecteur d'une relance plus verte et innovante, et ce, au profit des usagers », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Forum a permis de réitérer l'importance stratégique de plusieurs grands projets d'infrastructure pour assurer la connectivité de la métropole et la fluidité du réseau, notamment le déploiement du REM de l'Est et d'une ligne de train à grande fréquence. Le Forum a également été l'occasion d'élaborer une feuille de route pour favoriser le retour en piste du transport aérien ainsi que des solutions pour répondre aux défis actuels du transport de marchandises et de personnes, y compris des façons de rehausser la confiance des usagers. Tous les acteurs présents se sont mis d'accord sur l'importance d'investir dans des infrastructures innovantes et sur le rôle prépondérant du transport collectif pour bâtir une relance plus verte pour la métropole et son centre-ville, en soutenant notamment l'électrification des transports par des investissements et un engagement soutenus », a poursuivi Michel Leblanc.

« Les objectifs du Forum stratégique sur le transport et la logistique sont étroitement liés aux enjeux de main-d'œuvre touchant la grande région métropolitaine. Nous en avons eu un bel exemple avec la pandémie alors qu'au cours des derniers mois, la situation a exigé de nombreux ajustements dans nos méthodes de travail, en favorisant notamment le télétravail, et eu des répercussions sur la mobilité des personnes. La relance économique qui s'amorce accentue la nécessité de traiter les défis et les enjeux qui surgissent en lien avec les habitudes de déplacement des travailleurs. C'est pourquoi je suis heureux que mon ministère contribue, grâce à une aide financière de 20 000 $, à cet important forum afin de soutenir la réflexion sur des possibilités de développer des trajets et des moyens de déplacement durables qui répondent directement aux besoins de la communauté d'affaires et à ceux des employés de la région », a souligné M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Le Forum stratégique sur le transport et la logistique a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présenté par le CN. Il a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de nos commanditaires Or : le gouvernement du Québec, Lavery Avocats, SNC-Lavalin et la Ville de Montréal; de nos commanditaires Argent : Montreal Gazette, le Palais des congrès de Montréal et le Port de Montréal; ainsi que nos commanditaires Bronze : Exo et YUL-Aéroports de Montréal. L'événement s'inscrit dans le cadre du mouvement économique métropolitain Relançons MTL.

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

