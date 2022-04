Forum stratégique sur le transport et la logistique de la CCMM : des engagements forts pour la mobilité à Montréal

MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la 11e édition de son Forum stratégique sur le transport et la logistique. Ce forum a réuni plus de 400 participants et a compté sur la participation de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et de Sophie Mauzerolle, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des transports et de la mobilité.

« Les échanges ont rappelé l'importance de la mobilité comme facteur clé du développement économique de la métropole et de nos stratégies pour atteindre nos objectifs de réduction des GES. Le déploiement du REM de l'Est constitue l'un des gestes immédiats les plus importants pour l'avenir de l'est de la métropole. La ministre Rouleau a d'ailleurs clairement exprimé son appui au démarrage rapide de ce projet et a signifié son intention de s'assurer que le REM aura une interconnexion avec la ligne verte à Honoré-Beaugrand », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Ce forum, soutenu par notre gouvernement, a été l'occasion de faire le point sur les enjeux de transport des personnes et des marchandises dans la grande région métropolitaine. Dans le contexte du retour graduel des travailleurs dans leur milieu de travail, il était plus que nécessaire de traiter les défis liés à la mobilité et de trouver des solutions pour développer des trajets et des moyens de déplacement durables qui répondent aux impératifs et aux besoins des affaires et de la clientèle. Aussi, l'innovation, la qualification de la main-d'œuvre et le développement des technologies propres font partie des leviers potentiels mis de l'avant lors de cette rencontre fructueuse pour l'avenir du secteur », a souligné Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« La pandémie nous a forcés à nous adapter et nous a permis de déployer de nombreuses solutions innovantes en matière de mobilité. L'environnement d'affaires et les contextes d'emploi se sont transformés et nous avons pu miser sur une réaction rapide de l'écosystème pour identifier des mesures efficaces, que ce soit en matière de logistique urbaine, de desserte des pôles d'emploi ou de transport actif. Nous sommes fiers d'avoir accompagné l'industrie de la livraison dans le développement de la solution Colibri en logistique urbaine, et de soutenir son expansion cette année encore. Cela permet à l'industrie d'adapter ses pratiques en contexte urbain pour que le bon véhicule soit au bon endroit, au bon moment. Toutes ces innovations nous permettent aujourd'hui de poursuivre notre relance verte et inclusive, avec force et agilité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le forum d'aujourd'hui nous a permis d'identifier de nouveaux enjeux qui nécessiteront des décisions rapides. Le Port de Montréal mène un projet majeur de viaduc au-dessus de la rue Notre-Dame. Il faut maintenant s'assurer de raccorder ce projet au reste du réseau par le prolongement des axes de transit adjacents. De même, l'aéroport Montréal-Trudeau devra posséder une connexion fluide avec le futur train à grande fréquence. En parallèle, l'augmentation de l'activité à Mirabel et la reprise à l'aéroport Montréal-Trudeau doivent être accompagnées par des accès fluides à ces infrastructures stratégiques, notamment pour attirer et retenir les travailleurs. Finalement, nous en sommes à une étape charnière dans le financement des réseaux de transport collectif. C'est un message clair qui est lancé aujourd'hui sur les priorités du milieu des affaires en matière de transport et logistique », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur le transport et la logistique

Le Forum stratégique sur le transport et la logistique a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présenté par le Canadien National. Il a été réalisé en association avec Accenture, Aecon, la Société de l'assurance automobile du Québec et la Ville de Montréal, en collaboration avec YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, ainsi qu'en partenariat avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Port de Montréal. L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

