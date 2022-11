Forum stratégique « J'aime travailler au centre-ville » : il faut sortir le centre-ville de sa « COVID longue »

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui son Forum stratégique « J'aime travailler au centre-ville », organisé avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ce forum a réuni 360 participants au New City Gas, en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et de Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Le Forum de ce matin a démontré l'ampleur de la mobilisation en place pour réussir la relance du centre-ville. Bien que l'ensemble de l'économie de la région métropolitaine ait retrouvé son erre d'aller, notre centre-ville semble toujours souffrir d'une sorte de « COVID longue ». Je suis rassuré de pouvoir compter sur l'engagement des autorités publiques à poursuivre les efforts pour renforcer le mouvement en faveur d'une présence accrue dans les bureaux du centre-ville. Je retiens particulièrement l'engagement du ministre Fitzgibbon, qui a précisé que le centre-ville demeure sa principale priorité économique pour Montréal. La mairesse Plante a aussi souligné l'importance d'exercer un leadership collaboratif avec tous les grands employeurs privés et publics pour donner un sens au retour des travailleurs », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Notre dernier coup de sonde indique que 87 % des travailleurs fréquentent désormais leurs espaces de travail au moins une fois par semaine. Dévoilées en ouverture de notre forum, ces données confirment la tendance positive de l'automne en matière de présence au bureau. Nous devons maintenant trouver le point d'équilibre dans l'organisation du travail et le nombre de jours de présence par semaine. À ce titre, le ministre Fitzgibbon et la mairesse Plante ont rappelé les gains réels d'efficacité d'une formule à trois ou quatre jours. Cela fait écho aux souhaits de nombreux employeurs. Nous devons favoriser un mouvement collectif pour atteindre ce point d'équilibre et éviter une concurrence contreproductive sur la main-d'œuvre entre les entreprises », a ajouté Michel Leblanc.

« Pour préserver le dynamisme de notre métropole, on doit travailler à garder un centre-ville attrayant et convivial. C'est ce qui va donner le goût aux gens de profiter de son milieu culturel, de magasiner et d'aller au restaurant. Bref, on doit se doter d'un centre-ville accessible, à l'image des Montréalais », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La nouvelle réalité du travail pose des défis pour les centres-villes du monde entier. Toutefois, Montréal tire son épingle du jeu grâce à une mobilisation des acteurs présents au centre-ville et nous y voyons des signes positifs. D'ailleurs, les investissements étrangers à Montréal pour 2021 atteignent 3,8 G$ et 8 millions de touristes nous ont visités depuis le début de l'année 2022. Nous avons la chance de compter sur un écosystème tissé serré qui contribue directement à la relance de notre centre-ville. Nous allons continuer à nous relever les manches pour soutenir nos entrepreneurs et nos commerçants, à collaborer avec tous nos partenaires et à investir dans nos quartiers pour y offrir une qualité de vie enviable, qui participe à l'attractivité de Montréal. Ensemble, nous allons faire battre plus fort que jamais le cœur économique et culturel du Québec », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je suis très content que la Chambre dévoile aujourd'hui la série de balados Centre-tenir sur le sujet de la réorganisation du travail. Nous sommes à un moment charnière, où de nouvelles pratiques émergent, créant des occasions et des défis pour les employeurs. Le premier épisode met en vedette Ève Giard, première vice-présidente, Talent et Performance à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sur le mode hybride, l'expérience employé et l'engagement des équipes. Ce sont des sujets majeurs pour tous les gestionnaires, et je suis certain que cette série de balados offrira des solutions innovantes pour toutes les entreprises concernées », a poursuivi Michel Leblanc.

« Depuis plus d'un an, la Chambre œuvre au déploiement d'actions concrètes et mobilisatrices en faveur de la relance du centre-ville de Montréal. L'événement d'aujourd'hui a permis de réunir l'ensemble des acteurs pour faire le point sur les défis rencontrés et les solutions développées. Les entreprises, experts et élus présents ont brossé le portrait d'un centre-ville nouveau, grâce à des initiatives artistiques originales et à une organisation du travail réinventée. Nous devons poursuivre cet élan et continuer d'être créatifs pour construire le centre-ville de demain », a conclu Michel Leblanc.

Lors du Forum, la Chambre a également dévoilé en primeur le « Passeport MTL x J'aime travailler au centre-ville », développé avec Tourisme Montréal. Ce passeport pourra être acheté par les employeurs afin de stimuler les activités d'équipe et d'encourager les employés à redécouvrir le centre-ville. Il sera disponible dans les prochains jours sur le site Web de Tourisme Montréal.

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

