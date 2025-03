Forum stratégique convertgence : le milieu des affaires garde le cap malgré les vents contraires

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu aujourd'hui son grand Forum stratégique convertgence dans le cadre de l'initiative codéveloppée avec BMO visant à offrir une aide à la transition pour des entreprises durables.

Pour l'occasion, plus de 500 personnes étaient réunies en présence de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec.

L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« L'urgence d'agir face aux défis climatiques et économiques n'a pas diminué malgré la période de très grande incertitude économique et géopolitique. Les entreprises restent mobilisées. Elles ont clairement réaffirmé leur engagement envers la transition verte. Les experts invités à notre Forum étaient unanimes : la vérité scientifique n'est pas une opinion. La crise que nous traversons nous oblige à agir immédiatement et concrètement pour accroître notre productivité. Aussi bien le faire de manière durable. Les solutions pour y arriver existent. Elles sont accessibles, et elles peuvent être mises en œuvre rapidement. L'heure est à la collaboration pour simplifier le cadre réglementaire, favoriser l'investissement et accompagner les entreprises. La Chambre restera mobilisée pour soutenir ce virage et veiller à ce que l'environnement d'affaires du Grand Montréal demeure le plus propice possible à réussir notre transition vers une économie performante, compétitive et sobre en carbone », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Depuis le lancement de convertgence, le contexte économique et géopolitique a bien changé. La menace tarifaire et l'incertitude économique entraînent déjà de lourdes conséquences pour de nombreuses entreprises montréalaises. Comment persister dans notre volonté commune de relever les défis et saisir les opportunités qui accompagnent la transition énergétique et la nécessaire réduction de nos émissions de GES? En misant sur l'éducation, le dialogue et la coopération. C'est précisément la mission que poursuit convertgence à travers des rassemblements comme le Forum d'aujourd'hui. Les entreprises montréalaises habitées par cette volonté de changement et de croissance pourront compter sur la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Banque de Montréal et l'ensemble de nos partenaires pour les appuyer », a souligné Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe Financier, Québec.

« Je salue la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'organisation de cet événement important dans le contexte actuel. Il est nécessaire de conjuguer prospérité économique et transition verte, puis cela passe par le rehaussement des compétences et l'adaptation des stratégies d'affaires. J'invite toutes les entreprises intéressées par la connaissance des programmes conçus pour y arriver à faire appel au personnel des bureaux de Services Québec », a conclu Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Dans les prochains mois, l'initiative convertgence continuera de mettre à la disposition des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs des outils et des activités pour les aider à réduire leur empreinte carbone. Pour en savoir plus, visitez le site Web de la Chambre.

À propos du Forum stratégique convertgence

Ce Forum stratégique s'inscrit dans le cadre de l'initiative convertgence, codéveloppée avec BMO. Il est réalisé en association avec Equans, en collaboration avec l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Intact assurances, Investissement Québec, la Ville de Montréal, la SOFIAC et Veolia. L'événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de convertgence

convertgence est une initiative d'aide à la transition pour des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par Recyc-Québec, réalisée en association avec la CDPQ, Hydro-Québec, en collaboration avec AtkinsRéalis, EDC, Énergir, Lg2, Rio Tinto, Sun Life, WSP et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau. Elle est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

