FORUM QUÉBÉCOIS SUR L'ACCÈS À LA JUSTICE CIVILE ET FAMILIALE : LA NOUVELLE PRÉSIDENCE A UN MANDAT CLAIR

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Depuis ce lundi 10 juin 2024, la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) assume la présidence du Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale. Son mandat est clair : concrétiser les solutions et actions identifiées à l'automne 2023 lors d'une journée de réflexion.

La trentaine d'organisations membres de cette table de concertation créée en 2014 se relaient à sa présidence. SOQUIJ succède ainsi à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui, au cours de son mandat, a eu l'imposante tâche d'organiser la deuxième Journée de réflexion du Forum, en octobre 2023.

À cette occasion, les échanges de plus de 150 acteurs de la justice civile et familiale ont permis la production d'un rapport faisant état des embûches, mais aussi des solutions possibles à une justice plus accessible. Les conclusions de cet événement seront la feuille de route de la nouvelle présidence du Forum.

Mis sur pied à la suite de la publication du rapport Cromwell sur l'accès à la justice en matière civile et familiale (2013), le Forum est dédié à la mise en commun des efforts et des initiatives pour une justice plus accessible au Québec. Il réunit des acteurs institutionnels (ministère de la Justice du Québec, Cour d'appel du Québec, Office de la protection du consommateur, etc.), corporatifs (Barreau du Québec, Chambre des notaires du Québec, etc.) et associatifs (Équijustice, Justice Pro Bono, etc.).

La présidence du Forum, avec l'appui de son comité directeur, a pour mandat de créer les conditions favorables à la collaboration des membres vers l'objectif commun d'un meilleur accès à la justice. Elle veille également à faire connaître auprès des justiciables la multitude de services disponibles pour améliorer leur expérience avec le système de justice.

Citations

« Difficile de clore le mandat de la CDPDJ à la présidence du Forum sur l'accès au droit et à la justice civile et familiale sans évoquer sa deuxième Journée de réflexion. Grâce à l'engagement indéfectible des membres, nous avons réussi à mobiliser des acteurs clés du domaine qui tous ensemble ont réfléchi aux actions à entreprendre et ont élaboré une feuille de route pour améliorer durablement l'accès à la justice civile et familiale. »

- Me Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ

« Les travaux de notre mandat sont en quelque sorte tracés. Le rapport de la journée de réflexion nous donne un mandat clair : mettre les justiciables au cœur de la justice, promouvoir la collaboration des acteurs, aider le Québec à se doter d'une vision globale pour la justice, soutenir la diversification et l'augmentation du financement de notre système judiciaire et générer des données fiables sur les progrès en matière d'accès à la justice.»

- Me Marie-Claude Sarrazin, présidente de SOQUIJ

