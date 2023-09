ZHENGZHOU, Chine, 20 septembre 2023 /CNW/ - Le Forum mondial des civilisations des grands fleuves 2023 (le « Forum ») s'est tenu avec succès du 16 au 18 septembre à Zhengzhou, capitale de la province du Henan et une des huit grandes capitales de la Chine ancienne situées le long du Huang He. Plus de 300 universitaires et experts du monde entier ont participé à l'événement, baptisé « L'apprentissage mutuel entre les civilisations : bâtir ensemble un avenir commun ».

Le Forum mondial des civilisations des grands fleuves 2023 s’est tenu à Zhengzhou le 17 septembre

Le Forum a présenté les réalisations en matière de restauration écologique et de développement culturel des stratégies et des initiatives liées au Huang He en Chine, en mettant l'accent sur le développement durable de la civilisation chinoise et les échanges culturels mondiaux. Le Huang He traverse huit villes du Henan. Zhengzhou, ville située au milieu et au sud du Huang He, est également le berceau de la plus ancienne civilisation agricole de Chine.

Les quatre principales séances - La diversité et l'apprentissage mutuel des civilisations des grands fleuves du monde, Le patrimoine et la promotion de la civilisation chinoise et de la culture du Huang He, Le forum de Songshan, Le dialogue entre la civilisation chinoise et les autres civilisations mondiales 2023 - ainsi que le Symposium sur la conservation écologique et le développement de haute qualité du bassin du Huang He ont mis en lumière les réalisations archéologiques et les échanges universitaires pour promouvoir la profonde culture du Huang He, étendre l'influence de la culture chinoise et renforcer les apprentissages mutuels des civilisations du monde. Le Forum a publié le « Manifeste de Zhengzhou », appelant à respecter les caractéristiques de chaque civilisation fluviale dans le monde, à prendre des mesures pour préserver le patrimoine culturel des bassins fluviaux et à promouvoir le développement des civilisations modernes en faisant appel aux valeurs modernes des civilisations anciennes :

Les grands fleuves ont nourri les grandes civilisations du monde et incarnent les civilisations humaines.

Les bassins des grands fleuves sont porteurs du patrimoine génétique des civilisations humaines.

Plaider en faveur du respect des caractéristiques de chacune des civilisations fluviales afin de sauvegarder la diversité des civilisations humaines.

Plaider en faveur de mesures vigoureuses pour protéger le patrimoine culturel des bassins fluviaux.

Plaider en faveur de l'intensification de la recherche sur les civilisations mondiales, y compris les civilisations fluviales.

Plaider en faveur de la valorisation du patrimoine et la promotion de la civilisation.

Plaider en faveur de la protection de l'environnement écologique des bassins fluviaux et pour une coexistence harmonieuse de la civilisation et de l'écologie.

Plaider en faveur de l'utilisation des valeurs modernes des civilisations anciennes pour promouvoir le développement de la civilisation moderne dans la société humaine.

Plaider en faveur du renforcement de la communication civilisationnelle pour garantir les échanges culturels, l'intégration et la compréhension mutuelle.

