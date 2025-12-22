HONG KONG, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Le 19 décembre 2025, Hong Kong a organisé le forum « Ville de résolution de problèmes : Hong Kong, résolveur de différends », co-organisé par Friday Culture Limited, la Coalition de Hong Kong et le Centre régional d'arbitrage de Hong Kong de l'AALCO. L'événement a réuni de hauts fonctionnaires, des experts juridiques et des chefs de file de l'industrie pour que Hong Kong se positionne comme une plaque tournante mondiale de la résolution de différends dans les secteurs traditionnels et émergents.

Friday Culture Limited - Forum international « Ville de résolution de problèmes : Hong Kong, résolveur de différends » (PRNewsfoto/Friday Culture Limited)

Le forum a indiqué que le gouvernement de Hong Kong positionne la ville comme un pôle mondial de résolution de différends et de financement numérique grâce à son cadre LEAP et à ses mesures réglementaires globales.

Le Centre régional d'arbitrage de Hong Kong de l'AALCO met à disposition des médiateurs, des arbitres et également des arbitres spécialement formés dans le domaine du sport et de la finance numérique. Le directeur Nick Chan a souligné le développement par le Centre des capacités en technologie du droit et des spécialistes interdisciplinaires pour diriger les efforts mondiaux de résolution de différends.

Le président de Friday Culture Limited, Herman Hu, a souligné le choix de Hong Kong comme siège de l'Organisation internationale pour la médiation, renforçant l'engagement de la ville en faveur d'une résolution pacifique des différends dans le cadre « Un pays, deux systèmes ».

Le panel de médiation sportive a mis l'accent sur le système de la common law de Hong Kong, le statut juridique bilingue et la position stratégique entre la Chine et les marchés internationaux. Les experts ont abordé la façon dont l'accès de Hong Kong à 1,3 milliard de consommateurs et les initiatives de collaboration entre le gouvernement central, Hong Kong et Macao créent des avantages uniques pour faire de la ville un centre de résolution des différends sportifs de premier plan.

Le panel technologique a organisé des débats sur le cadre réglementaire global de Hong Kong en finance numérique, animés par Witman Hung. L'expert a mis l'accent sur l'interopérabilité, la sécurité et la protection des utilisateurs entre les plateformes décentralisées. Les dirigeants de l'industrie ont souligné le travail pionnier de Hong Kong dans le domaine des obligations numériques à l'aide de protocoles ISO mis à jour et son rôle dans la résolution des différends dans le secteur de la finance numérique à hauteur de 15 milliards de dollars.

Le Dr Johnny Ng a souligné l'importance d'une approche progressive de la finance numérique pour renforcer la confiance du public, tandis que le Dr Au King Lun a abordé le rôle de Hong Kong dans l'établissement de connexions transfrontalières entre les couches de réglementation, d'infrastructure technique et de capital de marché.

Le représentant de la Coalition de Hong Kong a conclu que Hong Kong est en train de passer d'un organisme de réglementation à un établissement de normes, en s'appuyant sur 30 organisations membres qui font progresser les normes internationales. Le forum a montré comment l'infrastructure juridique de Hong Kong, son positionnement stratégique et sa collaboration avec le gouvernement, lui donne le statut de résolveur de différends le plus influent au monde.

Revoir en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=7ZIgriESgkU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850258/Panel_1_______From_Left____Herman_Hu____Franklin_Koo____Mike_Yang___Christopher_To____Patrick_Lau.jpg

