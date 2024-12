HONG KONG, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Le forum, organisé conjointement par Friday Culture Ltd, HK Coalition et DotDotNews, a été organisé le 13 décembre par Cheuk Wing-hing, secrétaire en chef adjoint pour l'administration, Wang Songmiao, secrétaire général du Bureau de liaison du gouvernement populaire central à Hong Kong, Li Yongsheng, commissaire adjoint du Bureau du commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong, Cheung Chi-kong, secrétaire général adjoint de la Coalition de Hong Kong, Wang Kaibo, vice-président de HKTKWW Media Group, et Herman Hu, président de Friday Culture.

Le chef de la direction, John Lee, a déclaré que le monde était confronté à des changements sans précédent depuis un siècle et que l'exploration de la voie vers le développement durable est devenue la responsabilité de notre génération.

Herman Hu a déclaré que Friday Culture est un jeune groupe médiatique qui crée du contenu pour équilibrer la représentation plutôt négative de notre ville et de notre pays.

Liu Meng, chef du Bureau de la Chine du Pacte mondial des Nations Unies, a déclaré que l'organisation s'engage à l'égard du Programme 2030 et de ses objectifs de développement durable en mobilisant le secteur privé pour faire des affaires de façon durable.

Lors de la table ronde, intitulée "Green Businesses and Beyond", animée par Henry Ho, président du OCTS Youth Forum, Johannes Hack, vice-président de la Chambre de commerce européenne, a souligné le fait que HK joue un rôle clé dans la mobilisation de capitaux pour des projets verts à l'échelle mondiale. Joseph Law, directeur général de CLP Power HK, a déclaré que le programme de crédit carbone de l'entreprise soutient les entreprises en matière de décarbonisation. Nick Chan, directeur du centre régional d'arbitrage de l'AALCO à Hong Kong, a souligné le fait que les pays de la BRI comptent davantage sur la technologie chinoise dans sa transformation verte. Paul Pong, fondateur de l'Institute of ESG and Benchmark, a déclaré que les entreprises peuvent accroître leurs profits en adoptant des pratiques ESG.

Lors de la table ronde intitulée « L'innovation mène à un avenir plus vert », animée par Witman Hung, membre du Global Council of World Summit Awards, Samuel Chui, directeur de la protection de l'environnement, a souligné les objectifs de Hong Kong visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Peng Gong, vice-président de l'Université de Hong Kong, a déclaré que les technologies novatrices peuvent aider à résoudre le problème climatique, et Michael Yang, vice-président principal de CityUHK, a déclaré que les technologies améliorent la productivité des entreprises dans l'économie verte. Albert Oung, fondateur et président de la World Green Organisation, a déclaré que les progrès technologiques devraient profiter à l'humanité et à l'écologie.

Cheung Chi Kong a conclu que le concept de durabilité était enraciné dans la culture chinoise et qu'il était temps de le rendre universel.

