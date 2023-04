Forum Géoenvironnement 2023 - Des experts en environnement proposent des solutions pour favoriser le développement durable

DRUMMONDVILLE, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Près de 200 experts en environnement des secteurs privés et publics étaient réunis aujourd'hui à Drummondville dans le cadre du Forum Géoenvironnement 2023, organisé par l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG).

Tenu à chaque deux ans, l'événement vise à rassembler les principaux acteurs dans le domaine environnemental afin de favoriser un échange sur des problématiques actuelles dans le cadre de conférences et d'ateliers.

« Le Forum Géoenvironnement représente à la fois l'aboutissement d'un travail colossal et le point de départ pour élaborer des solutions durables sur des enjeux spécifiques, a affirmé Bernard Bigras, président-directeur général de l'AFG. Entre autres, les ateliers permettent de pousser plus loin la recherche de solutions en mettant en commun les points de vue d'experts de différents horizons. »

Les quatre thèmes abordés cette année touchaient notamment les eaux d'excavation, la valorisation des matières résiduelles granulaires, les milieux humides et hydriques, ainsi que la gestion des sols contaminés.

Caractérisation et gestion des eaux d'excavation

Comment favoriser la valorisation des matières résiduelles granulaires en regard du cadre de gestion existant ?

Interventions en milieux humides et hydriques : autorisation et réglementation

Gestion des sols faiblement contaminés : réflexions pour une approche moderne en accord avec un développement durable

La réflexion en profondeur menée par les comités de travail depuis plusieurs mois et les discussions lors des ateliers de la journée permettront à l'AFG de proposer des modifications pour améliorer les pratiques.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement. www.afg.quebec

