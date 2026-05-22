Forum économique Congo-Canada 2026 : Isôko Canada et Ineza Canada appellent le Canada à ne pas oublier les droits humains en RDC

OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les associations Isôko Canada et Ineza Canada expriment leur profonde préoccupation face au silence entourant la situation des Congolais d'ethnie Tutsi/ Banyamulenge dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que le Canada accueillera prochainement le Forum économique Congo-Canada 2026.

Les deux associations reconnaissent l'importance des relations économiques entre le Canada et la RDC ainsi que les discussions portant sur les ressources stratégiques et les minerais. Toutefois, elles rappellent qu'un véritable partenariat ne peut ignorer les réalités humaines vécues par les populations civiles touchées par les conflits.

Depuis plusieurs années, les Congolais d'ethnie Tutsi/Banyamulenge sont victimes de violences, de déplacements forcés, de discours de haine et d'une insécurité persistante. Le Canada accueille chaque année des familles réfugiés issus de cette population congolaise, le gouvernement est donc au courant de cette crise humanitaire.

Les associations demandent au gouvernement canadien :

d'interpeller le gouvernement de la RDC sur les violences visant les Congolais d'ethnie Tutsi/Banyamulenge ;

de placer les droits humains au cœur des relations Canada-RDC ;

de soutenir la protection des civils et l'accès humanitaire ;

de promouvoir une approche équilibrée alliant coopération économique et respect de la dignité humaine.

« Le développement économique ne peut être durable s'il ignore la souffrance humaine », concluent les associations.

SOURCE Isôko Canada

Pour Ineza Canada, Ruboneka Sema-Président, [email protected]; Pour Isôko Canada, Odette Rwubuzizi-Présidente, [email protected]