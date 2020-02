Forum des partenaires en égalité 2020 - Ensemble vers l'atteinte de l'égalité de fait

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Forum des partenaires en égalité, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a réuni plus d'une centaine de personnes représentant les organisations partenaires des milieux parapublics, communautaires et de la recherche ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux pour discuter des enjeux relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le Forum vise à favoriser le dialogue entre l'ensemble des partenaires travaillant sur les questions d'égalité dans le but de favoriser une action efficace et concertée. De nombreux thèmes ont été abordés dans le cadre de ce forum, dont plusieurs s'inscrivent dans les priorités ministérielles : l'entrepreneuriat féminin, la conciliation travail-famille-études ou encore la présence des femmes dans les lieux de pouvoir et d'influence.

Une première table ronde visant à présenter un portrait de l'éducation des jeunes en matière d'égalité s'est tenue pour commencer la journée. Le retour de l'éducation à la sexualité à l'école a notamment été abordé. Une seconde table ronde a permis d'explorer la question de l'entrepreneuriat féminin, ce dernier étant l'une des clés de l'autonomisation économique des femmes.

La mise sur pied prochaine de trois comités de travail, qui réuniront des personnes représentant les milieux communautaire, gouvernemental et de la recherche, a été annoncée. Ces comités contribueront à l'élaboration d'une future stratégie en matière d'égalité et se pencheront sur les sujets suivants :

autonomisation économique et leadership des femmes;

analyse différenciée selon les sexes et l'intersectionnalité;

violence faite aux femmes.

Soulignons que la ministre Charest a profité du Forum et de la présence des nombreux partenaires pour souligner le 40e anniversaire de la création du Secrétariat à la condition féminine.

Citation :

« L'actualité et les exemples de la vie quotidienne nous rappellent que l'égalité de fait est encore loin d'être atteinte. Il reste encore du travail à faire pour y arriver. L'égalité passe, entre autres, par l'autonomisation économique des femmes et leur présence dans les lieux décisionnels, notamment en politique et dans le domaine des affaires. La mobilisation des hommes à titre d'alliés, pères, frères et collègues de travail, par exemple, est la clé d'un partage égalitaire et d'une répartition de la charge mentale. Je remercie l'ensemble des partenaires présents pour les échanges fructueux, qui pourront se poursuivre avec la mise sur pied des comités de travail. Ensemble, poursuivons nos efforts vers l'atteinte de l'égalité de fait! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'égalité est une valeur fondamentale de la société québécoise qui mobilise de nombreux acteurs. L'ensemble des ministères et organismes, de même que les groupes de femmes, le milieu de la recherche universitaire et la société civile collaborent ensemble pour faire avancer l'égalité de fait.

Le Forum des partenaires en égalité a été organisé dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, dans le but de soutenir le dialogue et la concertation entre les partenaires gouvernementaux et les organismes de la société civile qui travaillent sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce forum a eu lieu le lendemain de la tenue du Comité de travail en violence conjugale, qui regroupait les principaux partenaires experts en la matière.

Créé le 31 octobre 1979, le Secrétariat à la condition féminine est l'un des acteurs clés de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la défense des droits des femmes au sein du gouvernement du Québec. Il célèbre cette année son 40e anniversaire.

