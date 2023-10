Forum de la Politique de mobilité durable - Rien de concret sauf des coupures de services, dénonce le Parti Québécois

QUÉBEC, le 21 oct. 2023 /CNW/ - Alors que se tenait hier le Forum annuel de la Politique de mobilité durable, le député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale du Québec et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de Transport, Joël Arseneau, dénonce l'absence d'engagement concret de la CAQ en matière de transport collectif. Quelques jours après avoir annoncé un désengagement gouvernemental historique du déficit des sociétés de transport en commun du Québec, la ministre des Transports et de la mobilité durable n'a rien trouvé de mieux que d'annoncer de former des comités.

La ministre Geneviève Guilbault déçoit une fois de plus les intervenants en mobilité durable par l'absence de vision et d'engagements concrets. « Le nerf de la guerre, c'est le financement des opérations, le développement de l'offre pour stimuler l'achalandage et le transfert modal, » rappelle le député Arseneau. « Former des comités alors que les solutions sont bien connues, c'est perdre un temps précieux et repousser les échéances. Pas étonnant que les participants au forum sont restés sur leur faim! » estime le député des Îles-de-la-Madeleine.

Selon lui, la ministre des Transports et de la Mobilité durable fait totalement fausse route, son approche est contraire aux engagements ministériels inscrits à la Politique de mobilité durable 2030 pour une hausse de l'offre de services de 5% par année en transport collectif. « Alors que nous sommes à un point tournant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, l'incohérence actuelle du gouvernement est inadmissible, » tonne le député des Îles.

« À un moment où l'achalandage des transports en commun est sur le point de retrouver ses niveaux prépandémiques, l'approche de la ministre est non seulement inopportune, mais surtout néfaste en regard de la capacité des sociétés de transport en commun à offrir des services favorisant une croissance durable de l'achalandage. Le désengagement annoncé par la ministre Guilbault aura un impact négatif direct sur l'offre de transport en commun, les fréquences et donc son attractivité, à une époque où l'urgence climatique exige un transfert massif vers les transports collectifs. Pire encore, ce désengagement forcera probablement des coupures dans les services aux citoyens », insiste-t-il.

Le Parti Québécois appelle le gouvernement Legault à se ressaisir et à proposer un cadre financier qui permettra de maintenir et d'augmenter l'offre de services de transport en commun pour les Québécois. Enfin, concernant la déclaration de la ministre démontrant son intention d'établir un comité sur le transport interurbain, dont le mandat sera de trouver des solutions durables aux défis actuels, le Parti Québécois rappelle que de nombreuses solutions existent déjà et pourraient être rapidement mises en œuvre, à l'instar de l'initiative de la Passe Climat que nous proposions lors des dernières élections générales.

