Forum citoyen Parlons éducation : collaborer pour enseigner

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le 17e forum citoyen de Parlons éducation a eu lieu le vendredi soir 26 mai et le samedi 27 mai toute la journée au Cégep de Trois-Rivières. Plus d'une soixantaine de citoyennes et de citoyens de la Mauricie se sont réunis pour réfléchir sur le système d'éducation actuel à partir de 5 thèmes :

Repenser la mission de l'école d'aujourd'hui et de demain; Construire un système d'éducation équitable pour tous les élèves; Encourager l'inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires; Respecter et valoriser les compétences professionnelles de tous les personnels scolaires; Démocratiser le système scolaire québécois dans toutes ses composantes.

Les cinq thèmes proposés ont permis aux personnes présentes de souligner les bons coups du système de l'éducation, de mettre en relief les écueils et les problèmes et d'en dégager des pistes de solutions. Les parents, grands-parents, membres du corps enseignant, personnes retraitées de l'éducation et membres du milieu communautaire ont échangé dans un climat convivial et permettant de jeter les bases d'un modèle plus collaboratif et en phase avec la nouvelle réalité des élèves.

La collaboration de l'école avec la communauté est ressortie comme étant centrale pour l'évolution de notre système d'éducation. Pour les organisations communautaires, il est essentiel de faire partie de la solution, notamment pour prévenir le décrochage scolaire et offrir des services complémentaires au réseau actuel. De plus, il y a une préoccupation commune pour le bien-être des élèves et leur développement. Le calendrier scolaire, l'horaire et les modes d'évaluation pourraient être adaptés pour mieux répondre à la réalité de la population étudiante et permettant davantage un accompagnement plus collaboratif vers la réussite.

Éric Therrien, professeur au Cégep de Trois-Rivières et responsable du comité local d'organisation de ce forum trifluvien mentionne « que les personnes présentes ont démontré qu'il y a un réel désir de s'exprimer sur l'éducation, ce qu'on a peu la possibilité de faire. Le fait de pouvoir parler, écouter et échanger a permis de dégager des préoccupations communes et de remettre le système de l'éducation comme acteur central du développement d'une société ».

D'une voix commune, les personnes présentes lancent un message à la communauté et aux décideurs : « oui nous parlons d'éducation, mais maintenant AGISSSONS! ».

SOURCE Parlons Éducation

Renseignements: Source : Éric Therrien, cellulaire : 819 979-4910