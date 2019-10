Forum Adultes et santé mentale - Les ministres Danielle McCann et Marguerite Blais annoncent le déploiement du nouveau programme d'accès et d'accompagnement en santé mentale et une stratégie québécoise de prévention du suicide

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue du Forum Adultes et santé mentale, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annoncent l'intention du gouvernement du Québec de se doter d'une stratégie québécoise de prévention du suicide et le déploiement du nouveau programme d'accès et d'accompagnement en santé mentale dans cinq régions du Québec.

En ce qui concerne la stratégie en prévention du suicide, celle-ci est une mesure phare préconisée par l'Organisation mondiale de la santé et réclamée par de nombreuses organisations du Québec. Cette stratégie sera dotée de mesures concrètes, s'appuyant sur les plus récentes connaissances et les meilleures pratiques, et discutées avec l'ensemble des partenaires concernés. Rappelons qu'aucune stratégie de ce type n'est en place au Québec depuis 15 ans. Selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ, 2019), 1046 personnes se sont enlevé la vie au Québec en 2016.

En conclusion de ce forum, la ministre McCann a aussi annoncé le déploiement du Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM), qui fait partie intégrante du nouveau programme d'accès et d'accompagnement en santé mentale, dans cinq régions. La seconde phase du déploiement, qui s'étendra à tout le Québec, devrait s'effectuer en mars 2020.

Le Forum, qui fait suite au Forum Jeunes et santé mentale, qui s'est tenu en mai dernier, a permis de réunir plus de 250 intervenants concernés par les services de santé mentale, notamment ceux qui sont offerts aux personnes de plus de 18 ans, incluant les aînés et les membres de l'entourage. Les participants ont été invités à partager leurs préoccupations et leurs suggestions pour améliorer ces services, en vue de soutenir l'élaboration du prochain plan d'action en santé mentale.

Citations :

« La priorité est de faire en sorte que les personnes qui ont besoin de services de santé mentale puissent y avoir accès en temps opportun, et que ceux-ci soient bien adaptés à leur situation. Nous avons œuvré à rendre possible un déploiement rapide d'un nouveau modèle de soins et de services dans l'ensemble des régions du Québec, et nos équipes sont à pied d'œuvre dans les divers établissements afin de renforcer cette offre de service sur le terrain, à proximité des usagers. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La santé mentale et la détresse vécue par les personnes aînées et leurs proches sont des thématiques qui me touchent particulièrement, d'où l'importance de considérer le vieillissement de la population dans la réflexion. Les aînés et les membres de l'entourage nécessitent un appui et un accompagnement de la part du gouvernement, comme en témoignent les mesures annoncées aujourd'hui et les efforts entrepris dans le cadre de la première Politique nationale pour les proches aidants de l'histoire du Québec, qui sera déposée au printemps 2020. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Les cinq établissements où seront déployés les services du PQPTM sont les suivants :

le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale;

le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal;

le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec;

le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;

le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Rappelons que ce forum s'inscrit dans une démarche de consultation plus globale dont la prochaine étape sera celle d'une consultation dans certaines régions qui aura lieu à l'hiver 2020.

Tout comme pour le Forum Jeunes et santé mentale, celui-ci sera suivi d'une consultation en ligne pour tous ceux et celles qui souhaitent se prononcer. Ces personnes pourront le faire d'ici 30 jours, en remplissant le questionnaire, au www.msss.gouv.qc.ca/consultation.

Rappelons que les personnes en détresse psychologique ainsi que leur entourage peuvent obtenir du soutien en tout temps en composant le 1 866 APPELLE (277-3553).

