Forum Adoption Québec 2025 : Lesley Hill prône une approche plus humaine pour l'adoption

Une édition marquée par des échanges forts et une invitation à transformer le système au bénéfice des enfants.

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, a livré, hier, une allocution très attendue lors de la 4e édition du Forum Adoption Québec. Elle y a présenté les défis et les espoirs liés à l'avenir du système de protection de la jeunesse québécois, en insistant sur l'importance d'un accompagnement plus cohérent et plus humain, notamment pour les enfants et les familles touchées par l'adoption.

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse | Crédit photo : Patrick Deslandes (Groupe CNW/Comité de concertation adoption Québec)

« Il y aura toujours certains enfants plus vulnérables, qui ont besoin d'un milieu de vie alternatif, d'une famille pour la vie. Et une famille pour la vie, c'est au-delà de 18 ans. L'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un ancrage », a souligné Mme Hill, en rappelant que l'adoption est le projet de vie le plus stable, après la famille d'origine. « Chaque enfant mérite d'avoir une chance de grandir, de s'épanouir et d'être aimé. »

« Nous sommes à un carrefour », a poursuivi Mme Hill. « Derrière chaque décision, il y a une réalité complexe, qui exige doigté et savoir-faire. Notre défi est de garder l'intérêt de l'enfant au centre de chaque décision, tout en soutenant les familles et les banques mixtes qui s'engagent auprès de lui. »

Un espace de concertation unique

Organisé par le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption), le Forum a réuni près de 160 participants issus d'organismes communautaires et publics, du milieu professionnel et académique, ainsi que des membres de la triade adoptive (personnes adoptées, parents adoptants et d'origine). Pour la première fois, l'événement se tenait en format hybride.

« Lorsque nous avons créé le COCON adoption il y a quatre ans, notre objectif était simple, mais ambitieux : rassembler toutes celles et ceux qui accompagnent les enfants dans leur parcours de vie. Aujourd'hui, ce forum est devenu la plus belle expression de ce travail collectif », a souligné Marie Simard, coordonnatrice du COCON adoption, en saluant l'ouverture de Mme Hill et les échanges qui ont marqué l'événement.

Trois revendications essentielles

À l'issue des travaux, le COCON adoption a réitéré ses trois revendications clés :

Placer l'intérêt de l'enfant au cœur de chaque décision , en favorisant la stabilité et une famille permanente.

, en favorisant la stabilité et une famille permanente. Développer un continuum de services pour la triade adoptive, et ce, tout en évitant les ruptures de services.

pour la triade adoptive, et ce, tout en évitant les ruptures de services. Renforcer la recherche et la transparence grâce à la collaboration et à des données fiables et à jour sur l'adoption nationale et internationale.

À propos du COCON adoption

Sous la coordination de la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ), le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) réunit chercheurs et organismes, dont la mission commune est le mieux-être de la triade adoptive. Il regroupe l'Association des parents adoptants du Québec (APAQ), l'Association Emmanuel, la Coalition des familles LGBT+, L'Hybridé et le Mouvement Retrouvailles. Il compte également sur l'appui d'un partenaire de recherche engagé, soit l'Équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse (ERPAPJ).

Le COCON adoption Québec encourage l'échange, la concertation et la défense des intérêts des personnes adoptées, des parents adoptants et d'origine.

