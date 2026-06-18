FORUM : 25 ANS À BÂTIR LE CŒUR DE VOTRE QUARTIER

Une expertise locale, une portée nationale et un modèle d'affaires qui continue d'évoluer au rythme des communautés d'ici

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Forum célèbre cette année son 25e anniversaire. L'entreprise a bâti sa croissance sur une approche intégrée de ses différentes activités, en réunissant au cœur de tous ses projets, des commerces, des services et des milieux de vie écoresponsables qui répondent aux besoins quotidiens des communautés, tout en contribuant à la vitalité des quartiers. Fondée au Québec sous la bannière Brookline Développements, Forum est une plateforme immobilière portée par une vision et une expertise profondément enracinées au Québec, avec une empreinte grandissante dans des marchés stratégiques à travers le Canada.

Une croissance enracinée dans les marchés locaux

Forum développe des projets immobiliers en misant sur une conviction simple : les meilleures idées prennent racine dans une connaissance approfondie du milieu. L'entreprise s'appuie sur un savoir-faire éprouvé et une compréhension fine des réalités locales afin de créer des projets qui répondent aux besoins des résidents, des commerçants et des communautés qu'elle dessert.

« Lorsque Paul Schachter et moi avons amorcé cette aventure il y a 25 ans, nous étions convaincus que les communautés les plus fortes se construisent autour de lieux qui favorisent les rencontres et répondent aux besoins du quotidien, affirme Dean Mendel, associé fondateur de Forum. Cette conviction demeure intacte. Notre capacité à évoluer avec les communautés que nous desservons a façonné notre succès jusqu'à maintenant et continuera de guider notre développement pour les années à venir ».

L'épicerie comme nouveau cœur du quartier

Autrefois, les communautés se développaient autour de l'église ou de la place du village. Aujourd'hui, de nombreux projets de Forum s'articulent autour de commerces de proximité qui jouent un rôle rassembleur au sein de leur communauté. Souvent structurés autour d'une épicerie, ces projets répondent aux besoins quotidiens des résidents en regroupant commerces, services et milieux de vie dans un même environnement de proximité.

Au fil des ans, cette vision a permis à l'entreprise de réaliser des projets commerciaux, résidentiels et à usage mixte qui contribuent à créer des quartiers vivants, pratiques et durables. Une philosophie que Forum résume simplement : les transactions créent des bâtiments; les intérêts communs créent des communautés.

Une solide expertise qui continue de se déployer

Le complexe résidentiel Lustra, à Terrebonne, illustre bien cette évolution puisque Forum en assure elle-même la gestion depuis le tout début du projet. Développé sur un terrain appartenant déjà à l'entreprise, ce projet de 237 unités locatives, intégré à son centre commercial Promenades Terrebonne, qui compte une épicerie IGA comme locataire principal, reflète l'approche de Forum. Après avoir été conçu et réalisé par ses équipes de développement et de construction, le complexe est entièrement pris en charge par l'équipe de gestion immobilière de Forum, reflétant son expertise dans l'exploitation et l'administration d'actifs immobiliers diversifiés.

Cette diversification se reflète notamment à Westmount, où les premiers locataires du projet Windsor commenceront à emménager dès le mois de juillet. Cette réalisation s'inscrit dans la foulée de la reconnaissance obtenue par le projet 100 Windsor Westmount, lauréat 2026 des Luxury Lifestyle Awards dans la catégorie Best Luxury Urban Renewal Project et récipiendaire du CoStar Impact Award - Réaménagement de l'année.

Une vision intégrée tournée vers le long terme

En tant que développeur immobilier à service complet, Forum intervient à chaque étape du cycle de développement : de l'identification et de l'acquisition de propriétés à la planification, à la construction, à la location des espaces et à la gestion quotidienne des propriétés. Cette approche intégrée assure la continuité, la qualité et l'efficacité de chacun des projets. Elle permet également à l'entreprise de demeurer étroitement connectée à ses propriétés, à ses partenaires et aux communautés qu'elle contribue à faire grandir.

À l'aube de son prochain quart de siècle, Forum entend poursuivre sa croissance en s'appuyant sur les mêmes principes qui ont guidé son développement : une connaissance approfondie des marchés locaux, une vision à long terme et une capacité constante d'adaptation.

À propos de Forum

Forum est l'un des principaux propriétaires, développeurs et gestionnaires immobiliers au Canada. L'entreprise réalise et gère des projets commerciaux, résidentiels et à usage mixte en assumant l'ensemble des étapes du processus de développement, de l'acquisition des propriétés à la gestion quotidienne des propriétés. Guidée par sa signature « Une expertise locale. Une portée nationale », Forum crée des milieux de vie qui contribuent au dynamisme et à la vitalité des communautés qu'elle dessert.

Faits saillants

Siège social : Montréal, Québec

Associés fondateurs : Paul Schachter et Dean Mendel

Secteurs d'activités : Commercial │ Résidentiel │Gestion immobilière

Valeur du portefeuille immobilier : 1 milliard $ au Québec

Total, pieds carrés de propriétés : 2,5 millions au Québec

Nombre d'employés au Québec : 62 (100 au Canada)

Projets phares au Québec : Les Méga Centres Côte-Vertu, à Montréal et Sainte-Foy, à Québec ainsi que 30 projets commerciaux développés autour d'une épicerie à travers le Québec.

Bureaux affiliés de Forum: Burlington (Ontario), Edmonton (Alberta)

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Renseignements :

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SOURCE Forum

André Fortin, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected], 514-928-3828