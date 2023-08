Discuter de la tendance au développement des réseaux à large bande infonuagiques et explorer des façons efficaces de combler le fossé numérique

SHANGHAI, 3 août 2023 /CNW/ - Le 29 juin a eu lieu le Forum 2023 de la WBBA (World Broadband Association) à Shanghai. Le thème de la conférence était « Exploiter le potentiel maximal de la large bande mondiale - les réseaux à large bande infonuagiques renforcent l'économie numérique ». Le Forum a invité des partenaires mondiaux en amont et en aval de la chaîne industrielle, des décideurs politiques ainsi que des spécialistes et des universitaires bien connus à discuter de la tendance au développement de l'industrie des réseaux à large bande infonuagiques, à partager des cas de meilleures pratiques et à explorer des moyens efficaces pour les réseaux à large bande infonuagiques à combler le fossé numérique, soutenir la transformation numérique des industries et renforcer l'économie numérique. Zhao Zhiguo, ingénieur en chef du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, Ke Ruiwen, président de China Telecom, Li Zhengmao, président du conseil d'administration de la WBBA, et John Hoffman, président-directeur général de la GSMA, ont prononcé des discours lors de l'événement. Li Jun, vice-président de China Telecom, a présidé le Forum. Martin Creaner, secrétaire général de la WBBA, Wen Ku, président de la China Communications Standards Association, Liang Hao, secrétaire général adjoint exécutif de la World Internet Conference et plus de 10 invités de l'industrie ont prononcé des discours sur des sujets comme la politique, l'investissement et le développement durable, la voie d'évolution et l'innovation technologique des réseaux à large bande infonuagiques.

Venez découvrir le Sommet de la WBBA à Shanghai au salon CMM Shanghai, où des leaders influents, d’éminents représentants de gouvernements et des conférenciers de renom se sont réunis pour promouvoir le développement de l’infrastructure à large bande à l’échelle mondiale. Leurs idées et leur expertise précieuses ont eu un impact durable sur notre auditoire et sur l’avenir du développement de la large bande. Ne ratez pas l’occasion de revivre cet événement – regardez dès maintenant la vidéo publiée après l’événement!

Zhao Zhiguo, ingénieur en chef du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, a souligné que le réseau à large bande est une composante importante et un vecteur de nouvelles infrastructures d'information, jouant un rôle clé dans la stimulation d'investissements efficaces, la promotion de la consommation d'information et la transformation numérique. Au cours des dernières années, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a construit de nouvelles infrastructures d'information comme le réseau optique 5G et gigabit selon le principe de progression modérée. La capacité du réseau s'est continuellement améliorée, l'échelle des utilisateurs a augmenté rapidement et l'application de convergence a accéléré l'habilitation. La prochaine étape consiste à travailler avec les parties prenantes industrielles pour réaliser une coopération pragmatique et mutuellement bénéfique, optimiser continuellement la disposition, la structure, la fonction et l'intégration du système des réseaux à large bande et d'autres infrastructures, promouvoir l'intégration profonde des nouvelles infrastructures d'information et des différents domaines, et construire une « base » solide pour un développement économique et social de haute qualité.

Ke Ruiwen, président de China Telecom Group, a déclaré que, en tant que force principale de la construction d'une Chine numérique, China Telecom a consolidé les fondements du réseau, en réalisant une percée dans les principales technologies de base de l'informatique en nuage, en intégrant constamment la sécurité et la verdure, et la création d'un nouveau mode d'intégration des réseaux à large bande infonuagiques et de développement de l'innovation. China Telecom a continuellement augmenté ses investissements dans la construction d'infrastructures en nuage et à large bande. Tianyi Cloud a formé une distribution hiérarchique « 2+4+31+X+O ». Elle est devenue le plus grand nuage de télécommunications au monde et le plus grand nuage hybride de Chine. Elle intègre des capacités d'IA dans les services de réseaux à large bande infonuagiques et a créé une série de solutions, comme des solutions « bright kitchen and bright stove » (cuisinière intelligente) Basée sur un réseau à large bande infonuagique, elle fournit des produits numériques comme Smart Home, Smart Community et Smart Village. Elle offre également une plateforme industrielle de service public Internet favorisant l'intégration des entreprises industrielles et des données relatives à la chaîne industrielle. À l'heure actuelle, la nouvelle infrastructure du réseau à large bande infonuagique présente trois grandes tendances, à savoir l'ubiquité à haute vitesse, l'évolution de l'intégration ciel-terre, l'intégration du réseau infonuagique, l'évolution de l'agilité intelligente, l'évolution vers une faible carbonatation verte et une maîtrise sécurisée. Ke Ruiwen espère que la WBBA pourra devenir une plateforme pour coopérer étroitement avec les partenaires membres afin d'innover conjointement dans le développement de l'industrie des réseaux à large bande infonuagiques, de promouvoir conjointement la prospérité de l'industrie des réseaux à large bande infonuagiques et de créer conjointement une écologie de l'industrie des réseaux à large bande infonuagiques. La WBBA devra également aider à combler le fossé numérique, à favoriser le développement de l'économie numérique et à façonner un avenir meilleur pour les réseaux à large bande infonuagiques.

M. Li Zhengmao, président du CA de la WBBA, a souhaité la bienvenue aux invités qui ont participé au Forum de Shanghai de la WBBA en 2023 au nom du conseil d'administration de la WBBA. Il a passé en revue les progrès positifs réalisés par la WBBA en matière de gouvernance interne, d'acquisition de membres et de coopération internationale au cours de la dernière année. Il a présenté les objectifs et les stratégies de développement de la WBBA pour 2023, à savoir promouvoir les échanges internationaux de haut niveau, façonner la valeur de la marque, renforcer les échanges et la coopération avec des organisations internationales comme l'UIT, la GSMA, l'OMC, la Conférence mondiale sur Internet; assumer la responsabilité sociale; assurer le développement de membres de grande qualité; bâtir un écosystème ouvert; élargir continuellement l'échelle de l'association de façon durable, saine et ordonnée; acquérir activement des membres de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Océanie, de l'Europe et de l'Amérique; promouvoir la construction d'associations de haut niveau; diriger le développement de l'industrie; se réunir en amont et en aval de la chaîne industrielle; faire le pont entre l'offre et la demande; promouvoir activement la coopération et la mise en commun d'expériences entre les partenaires mondiaux dans l'infrastructure des réseaux à large bande infonuagiques, les technologies clés, les pratiques d'innovation, les solutions, etc.; créer des pratiques exemplaires pour la coopération en matière de réseaux à large bande infonuagiques au niveau national et international. Li Zhengmao a déclaré qu'en octobre de cette année, la WBBA tiendra son sommet annuel à Paris, en France, et qu'elle publiera d'importants résultats de recherche comme son rapport sur le développement de la large bande au niveau international et son indice mondial de développement des réseaux à large bande infonuagiques afin de partager avec la société les renseignements et perspectives de l'industrie mondiale des réseaux à large bande infonuagiques.

Le chef de la direction de la GSMA, John Hoffman, a souligné dans son discours que le marché mondial de la 5G atteindra 1 billion de dollars d'ici 2030, et que la 5G sera appliquée à différentes industries verticales, offrant de vastes possibilités aux secteurs de la finance, de la médecine et de l'éducation. Il a particulièrement admiré la vitesse incroyable du développement de la technologie 5G en Chine au cours des dernières années : de la plus grande usine de 5G au monde à l'équipement de traitement des accidents vasculaires cérébraux alimentés par la 5G, la Chine innove dans ses modèles d'affaires et fait la promotion des applications 5G à une vitesse incroyable, accélérant ainsi la transformation numérique. À mesure que la technologie 5G évolue, il est de plus en plus nécessaire de combler le fossé numérique, de promouvoir la transformation numérique des industries traditionnelles et de renforcer l'économie numérique. Il a demandé aux exploitants de réseau d'ouvrir des interfaces de capacité de réseau pour les développeurs, les fournisseurs de solutions infonuagiques, etc., de collaborer et d'innover, et de construire des écosystèmes dans différentes industries, afin que chacun puisse partager les avantages de la transformation du réseau.

« L'eau et l'oxygène sont des éléments essentiels pour la vie, et la large bande est l'eau combinée à l'oxygène pour le développement de l'économie numérique! ». Wen Ku, président de la China Communications Standards Association, a souligné dans son discours le rôle clé de soutien de la large bande pour l'économie numérique. Il a présenté les grands progrès réalisés par la Chine en matière de couverture du réseau, d'amélioration de la vitesse du réseau, de croissance des utilisateurs et de service universel, et a déclaré que la China Communications Standards Association collaborera activement avec la WBBA pour contribuer au développement de l'industrie mondiale de large bande.

Martin Creaner, directeur général de la WBBA, a passé en revue le processus de développement de la WBBA dans son discours d'ouverture, et a expliqué que la WBBA se concentrera sur le renforcement de la recherche sur la trajectoire d'évolution de la large bande, l'initiative de développement, le développement durable vert, l'intégration des réseaux en nuage, etc., pour promouvoir la communication dans la chaîne de l'industrie et le développement modéré. Il a plaidé en faveur qu'un plus grand nombre de partenaires rejoigne la WBBA et partage les réalisations et les possibilités de coopération.

Liang Hao, secrétaire général adjoint exécutif de la Conférence mondiale sur l'Internet, espère saisir cette occasion pour renforcer les échanges et la coopération entre la Conférence mondiale sur l'Internet et la WBBA et d'autres organisations internationales, promouvoir la popularisation de l'infrastructure numérique mondiale autour de la 5G, de l'IPv6, de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle, etc., promouvoir activement les échanges mondiaux et régionaux de formation numérique, combler le « fossé numérique » et contribuer au développement durable.

Xu Heyuan, expert en chef de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications, a souligné que le nouveau réseau à large bande est un réseau de bout en bout. Le développement futur de la technologie accélérera la transition vers une grande capacité ultra haute vitesse, une faible latence déterministe, une personnalisation intelligente, l'intégration nuage-réseau, l'intégration ciel-terre, l'évolution de haute fiabilité de la sécurité endogène.

Markus Borchert, président de Nokia Greater China et chef de la direction de Nokia Shanghai Bell, a présenté le parcours d'évolution du réseau PON et son application dans l'automatisation industrielle.

Simon Hibberd, directeur général de S.B.Submarine Systems, a mis l'accent sur le rôle important des câbles sous-marins dans les réseaux de communication mondiaux et a parlé des principales voies d'accès aux câbles sous-marins existants, et des tendances en matière d'investissement et de développement des câbles sous-marins mondiaux.

Le siège social de la WBBA est établi à Genève, en Suisse. Il s'agit d'une association multilatérale dirigée par l'industrie, qui jouera un rôle de chef de file en matière de services numériques à large bande au cours de la prochaine décennie. L'association sert les exploitants mondiaux de services à large bande, les fabricants, les fournisseurs de services, les décideurs, les institutions financières d'investissement et d'autres parties liées à l'industrie. Elle s'est engagée à unir la chaîne industrielle mondiale, à promouvoir la communication et les échanges au sein de la chaîne industrielle, à renforcer la coopération technologique, à promouvoir l'innovation et le développement de l'infrastructure mondiale d'information en nuage et en réseau. En 2022, l'association a été constituée en Suisse et a été officiellement inscrite au répertoire de l'organisation internationale suisse. Elle a tenu sa première réunion le 26 février 2023. À l'heure actuelle, l'association compte 30 membres, dont China Telecom, China Unicom, Huawei, Openreach, Swiss Telecom, Nokia, OMDIA, OOKLA, etc.

Dans le contexte de la vague de construction de l'économie numérique, il est urgent de stimuler le potentiel de l'infrastructure de l'information numérique, l'intégration des réseaux infonuagiques étant la principale caractéristique, offrant un soutien solide au développement social mondial et à la transformation de l'économie numérique. Le Forum plaide en faveur du développement des réseaux à large bande infonuagiques grâce à la coopération internationale, travaillant ensemble pour construire une écologie de coopération entre les réseaux en nuage, pour combler le fossé numérique et atteindre le développement durable.

