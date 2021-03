Forum 2021 de la Politique de mobilité durable - Les dernières sommes attendues par les organismes de transport collectif pour faire face à la pandémie sont confirmées par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Forum 2021 de la Politique de mobilité durable (PMD), qui s'est tenu aujourd'hui, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a confirmé que les 200 M$ restants dans l'enveloppe du Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, annoncé à l'automne dernier, seront transmis dans les prochains jours aux organismes de transport collectif admissibles. Ce montant, financé à parts égales par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, provient de l'Accord sur la relance sécuritaire, signé en septembre dernier par les deux paliers de gouvernement.

Le Forum a regroupé plus d'une centaine de participants issus de divers organismes environnementaux, de transport et de logistique. Il a permis de dresser un bilan de la dernière année, de partager les expertises de chacun, de mener une réflexion commune et de donner l'élan nécessaire à l'atteinte des cibles inscrites à la Politique de mobilité durable.

Citation

« Grâce à ce nouveau versement, le gouvernement du Québec donne un répit aux organismes de transport collectif et adapté. Ces derniers ont connu une baisse importante de leur achalandage depuis le début de la pandémie et ils font face à d'immenses défis pour assurer le déplacement des personnes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Les organismes admissibles sont :

l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM);



les sociétés de transport en commun situées à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal;



les organisations municipales ou intermunicipales de transport ainsi que les municipalités ou les municipalités régionales de comté qui organisent des services de transport collectif;



les organismes de transport adapté.

Le Forum est un événement annuel organisé en collaboration avec le Comité de suivi de la PMD. Composé de 24 représentants issus de divers horizons de la société civile, ce comité a pour mandat d'appuyer le ministère des Transports dans la mise en œuvre de la Politique.

Les objectifs de cette seconde édition du Forum étaient de :

mobiliser les différents acteurs de la mobilité autour de la mise en œuvre de la PMD dans le contexte de la pandémie;



dresser un bilan de l'application des mesures de la PMD au cours de l'année écoulée;



tenir compte des répercussions de la COVID-19 sur la mise en œuvre de la PMD et le déploiement de la mobilité durable au Québec.

Politique de mobilité durable - 2030

Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes

