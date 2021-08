Le classement de 2021 contient 143 entreprises chinoises, 122 entreprises états-uniennes et 53 entreprises japonaises

Walmart conserve le premier rang pour la huitième année consécutive

NEW YORK, 2 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, FORTUNE a annoncé sa liste FORTUNE Global 500 pour l'exercice 2020, qui classe les plus importantes sociétés du monde en fonction de leurs revenus. Walmart occupe le 1er rang pour la 8e année consécutive, et pour la 16e fois depuis 1995. La Chine continentale (y compris Hong Kong) est le pays qui compte de nouveau le plus grand nombre d'entreprises sur la liste, soit 135, une hausse de 11 par rapport à l'an dernier. Si l'on ajoute Taïwan, le total pour la Chine élargie passe à 143. Les États-Unis ont inscrit une entreprise de plus pour atteindre 122, et le Japon reste stable à 53. Les entreprises de la liste de 2021 sont établies dans 220 villes et 31 pays de toutes les régions du monde. Cette année, 23 femmes occupent le poste de chef de la direction d'entreprises figurant sur la liste FORTUNE Global 500, soit 9 de plus que l'an dernier.

La couverture de FORTUNE Global 500 de 2021

Les entreprises de FORTUNE Global 500 ont généré des revenus représentant plus du tiers du PIB mondial. Elles ont engendré des revenus de 31,7 billions de dollars (en baisse de 5 %) ainsi que des profits de 1,6 billion de dollars (en baisse de 20 %) et emploient 69,7 millions de personnes dans le monde.

Avec ses 57 milliards de dollars de profits, Apple (no 6) incarne la société la plus rentable de la liste FORTUNE Global 500 en 2021, mettant fin au règne de deux ans d'Aramco (no 14), l'entreprise d'Arabie Saoudite.

À propos du classement de 2021, Scott DeCarlo, rédacteur en chef de la liste du magazine FORTUNE, a déclaré : « Les changements radicaux que la pandémie a provoqués auront des répercussions à long terme sur les entreprises du monde entier. En s'en servant comme catalyseur, la Global 500 a montré au monde comment s'adapter, évoluer et se réinventer. La Global 500 est à l'image d'un monde que nous abandonnons rapidement et nous guide aussi vers le nouvel environnement qui prend forme. »

LES 10 PREMIÈRES ENTREPRISES DU PALMARÈS FORTUNE GLOBAL 500 :

Walmart (États-Unis) State Grid (Chine) Amazon.com (États-Unis) China National Petroleum (Chine) Sinopec (Chine) Apple (États-Unis) CVS Health (États-Unis) UnitedHealth Group (États-Unis) Toyota Motor (Japon) Volkswagen (Allemagne)

Dans son avant-propos du numéro d'août et septembre 2021 du magazine FORTUNE, Brian O'Keefe, le rédacteur en chef par intérim, a écrit : « Notre classement annuel des plus grandes entreprises au monde en fonction des revenus demeure le meilleur indicateur de réussite commerciale. En dépit des répercussions de la pandémie, les entreprises qui figurent au palmarès ont généré 31,7 billions de dollars de revenus l'an dernier, ce qui équivaut au tiers du PIB mondial. Cependant, la crise causée par la COVID-19 s'est également avérée une période de transformation pour les plus grandes sociétés du monde, alors que 45 nouvelles entreprises se sont ajoutées à la liste. »

Les entreprises sont classées selon leurs revenus totaux pour leurs exercices financiers respectifs ayant pris fin au plus tard le 31 mars 2021. Toutes les entreprises figurant sur la liste doivent publier des données financières et déclarer une partie ou la totalité de leurs chiffres à un organisme gouvernemental. Les chiffres sont utilisés tels que fournis, et les comparaisons sont effectuées avec les chiffres de l'année précédente qui ont été présentés initialement pour cette année-là.

À propos de FORTUNE

FORTUNE mène la conversation sur les affaires. Avec une perspective globale, la sagesse inspirée par l'histoire et un regard résolument tourné vers l'avenir, nous rendons compte et révélons les histoires qui comptent aujourd'hui, et qui compteront encore plus demain. Grâce à son pouvoir fiable de rassembler et de défier ceux qui façonnent l'industrie, le commerce et la société dans le monde, FORTUNE ouvre la voie aux dirigeants mondiaux et leur donne les outils nécessaires pour améliorer leurs affaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.fortune.com.

