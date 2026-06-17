Forts de recommandations communes, Mark Carney et d'autres dirigeants se rendent au G7, qui aborde la question du conflit israélo-palestinien

ÉVIAN, France, 17 juin 2026 /CNW/ - Alors que les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les hauts diplomates arrivaient cette semaine au sommet des dirigeants du G7 à Évian-les-Bains, ils ont entamé des discussions intenses sur le Moyen-Orient, armés d'un projet novateur : de nouveaux engagements financiers multilatéraux, notamment une importante aide canadienne annoncée par la ministre des Affaires étrangères Anita Anand, ainsi que des recommandations détaillées élaborées conjointement par 150 responsables des sociétés civiles israélienne et palestinienne.

Les ministres Mme Anand, M. Barrot et Mme Cooper se joignent au directeur exécutif de l’ALLMEP, John Lyndon, ainsi qu'à des responsables de la société civile pour un petit déjeuner diplomatique privé. (Photo : Judith Litvine/MEAE)

Le cadre politique, résumé dans « L'appel de Paris 2026 », ainsi que l'augmentation des financements qui l'accompagne, sont le résultat direct d'une conférence d'une journée organisée en amont du sommet par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Cette rencontre a permis à des diplomates de haut rang, en route pour le G7 et représentant plus d'une douzaine de pays, de rencontrer en personne des acteurs de la paix sur le terrain. Cet événement a été organisé en partenariat avec l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient (ALLMEP), ainsi qu'avec « Les Guerrières de la Paix » et « Principles for Peace ».

Au sein de cinq groupes de travail intensifs, les délégations conjointes israélienne et palestinienne ont collaboré avec des diplomates afin de mettre en place des mesures concrètes permettant de sortir d'un statu quo apparemment figé après près de trois ans de violences intenses. Ces recommandations définissent des pistes pour stabiliser les cessez-le-feu fragiles, renforcer l'aide humanitaire et progresser vers le désarmement, la reconstruction et la mise en place d'un cadre de paix et de sécurité à l'échelle de la région.

Les propositions ont été présentées dans un format inhabituel : une série de tables rondes au cours desquelles des représentants de la société civile ont pris place sur scène aux côtés des ministres des Affaires étrangères, accompagnées d'appels directs lancés par des représentants directement touchées par les violences.

Annonce de mesures importantes en matière de financement et de politique concernant la société civile

En marge de la conférence, les ministres ont annoncé plusieurs nouvelles initiatives majeures visant à développer et à renforcer les infrastructures de la société civile. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, et la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, ont annoncé la création d'un nouveau Fonds international pour la paix israélo-palestinienne, destiné à renforcer les initiatives de consolidation de la paix menées sur le terrain, à l'issue d'une campagne menée pendant 17 ans par l'ALLMEP. M. Anand a également indiqué que le Canada allait débloquer 100 millions de dollars supplémentaires au titre de l'aide humanitaire d'urgence en faveur des Palestiniens, afin de faire face à la crise humanitaire à Gaza et à la recrudescence des violences commises par les colons en Cisjordanie.

Lors du sommet de Paris, le ministre Anand a également pris le petit-déjeuner avec un groupe d'acteurs œuvrant pour la paix, parmi lesquels figurait Yonatan Zeigen, dont la mère, Vivian Silver, militante canadienne-israélienne pour la paix et dirigeante de l'ALLMEP, a été tuée lors des attentats du 7 octobre. M. Zeigen a ensuite prononcé un discours puissant lors de la séance de clôture de la conférence, appelant à une approche combinant une intervention diplomatique audacieuse et le renforcement du soutien à la société civile.

La haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a souligné l'investissement de 18 millions d'euros accordé l'année dernière par l'UE en faveur de la consolidation de la paix par la société civile et a refusé que ce travail soit relégué au second plan ou perde de son importance, déclarant : « La société civile n'est pas un élément secondaire de la diplomatie. Elle est indispensable pour construire la paix. »

Le ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, a assuré aux délégations que leur mobilisation commune avait déjà profondément transformé le discours diplomatique, ce qui avait conduit à la Déclaration de New York adoptée l'année dernière par l'ONU, puis au cessez-le-feu et à la libération des otages. S'adressant aux dirigeants au sujet de leurs recommandations ambitieuses, M. Barrot a déclaré : « Vos propositions ouvrent la voie… et vous pouvez compter sur nous pour les transmettre directement aux dirigeants mondiaux », à commencer par ceux qui participent au Sommet du G7.

Une voix forte en faveur du consensus face à l'impasse

« Alors que beaucoup se demandent si les dirigeants du G7 parviendront eux-mêmes à trouver un terrain d'entente sur des questions clés de la politique au Moyen-Orient, il est révélateur que des centaines de responsables des sociétés civiles israélienne et palestinienne soient déjà parvenus à un consensus clair, détaillé et concret sur la marche à suivre », a déclaré John Lyndon, directeur exécutif de l'ALLMEP. « Ils exigent une diplomatie audacieuse - et sont prêts à frapper aux portes et à descendre dans la rue pour montrer que les gens des deux sociétés en ont assez du bain de sang, sont prêts à s'engager et exigent un véritable processus politique. »

Avi Meyerstein, fondateur et président de l'ALLMEP, a ajouté : « Ensemble, ces mesures de financement et ces initiatives politiques marquent un tournant décisif : On reconnaît de plus en plus que la diplomatie descendante ne peut à elle seule résoudre ce conflit, et que les initiatives de consolidation de la paix menées par la société civile sont essentielles pour garantir que les peuples israélien et palestinien soient des partenaires à part entière dans la définition de l'avenir. »

Les cadres élaborés à Paris sont le fruit d'une année de consultations transfrontalières approfondies et s'appuient sur les données en temps réel issues du sondage d'opinion « AI Pulse » mené par l'ALLMEP. Les données montrent systématiquement que, malgré une polarisation intense, une large majorité tant de Palestiniens que d'Israéliens continue d'accepter ou de soutenir un cadre régional global de paix et de sécurité garantissant à la fois la sécurité d'Israël et celle d'un État palestinien coexistant côte à côte.

À propos de l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient (ALLMEP)

L'Alliance pour la paix au Moyen-Orient (ALLMEP) est le plus grand réseau d'organisations des sociétés civiles israélienne et palestinienne œuvrant pour la consolidation de la paix ; il regroupe plus de 200 ONG membres - une coalition qui s'est agrandie de plus de 30 % depuis le 7 octobre. L'ALLMEP s'efforce de mettre en relation ses membres, de renforcer et d'étendre leur influence, notamment en mobilisant davantage de ressources financières et en intégrant directement le pouvoir civique issu des communautés dans la diplomatie internationale de haut niveau. Depuis 2009, l'ALLMEP dirige une campagne mondiale visant à établir un Fonds international pour la paix israélo-palestinienne.

Pour en savoir plus, visitez www.allmep.org.

SOURCE Alliance for Middle East Peace (ALLMEP)

CONTACT : POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR ORGANISER DES INTERVIEWS : John Lyndon, directeur général, [email protected]; Avi Meyerstein, fondateur et président, [email protected]