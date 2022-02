L'acquisition élargit la gamme de produits de FortNine pour inclure les équipements marins disponibles sous la bannière Defender.

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - FortNine (www.fortnine.com), la plus grande plateforme de commerce électronique du Canada offrant une vaste sélection de casques de moto, de vêtements de motocycliste, de pneus, de pièces, d'équipements de motocross, de vêtements de motoneige et d'accessoires de VTT., a annoncé aujourd'hui, en partenariat avec Novacap, l'acquisition de Defender Industries Inc. (www.defender.com).

Basée à Waterford, Connecticut, Defender est une entreprise familiale dont la mission est de rendre la navigation de plaisance accessible à un plus grand nombre de personnes et de faire évoluer l'industrie des accessoires nautiques). Defender est un distributeur autorisé de 85 000 produits provenant des principaux fabricants de produits nautiques. Sous la direction de M. Stephan Lance, Defender s'est développé pour devenir la plus grande société indépendante de fournitures nautiques aux États-Unis.

FortNine voit en Defender une excellente plateforme pour apporter une gamme complémentaire de produits à tous les amateurs de sports motorisés.

"FortNine et Defender partagent la même passion pour servir les amateurs de sport : nous avons tous deux une base de clients très fidèles qui font confiance à nos connaissances et à notre expertise pour les équiper avec le matériel dont ils ont besoin", déclare Amin Sawaf, fondateur, et président de FortNine. "C'est vraiment un privilège d'acquérir une entreprise avec une telle réputation et nous souhaitons apporter notre expertise unique de mise en marché à l'industrie maritime".

"La famille Lance a l'honneur de servir sa clientèle depuis 1938, et en FortNine, nous sommes convaincus d'avoir trouvé l'accord parfait parfaite en raison de nos valeurs communes ", a déclaré Stephan Lance, président de Defender. "Nous sommes un pourvoyeur d'accessoires nautiques qui dessert des plaisanciers passionnés qui nous permettent de remplir notre mission en offrant un excellent service à la clientèle. Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe de FortNine pour mener Defender vers sa prochaine étape d'expansion."

"Cette première acquisition pour FortNine est en ligne avec notre ambition d'étendre l'expertise et le modèle d'affaires de Fortnine à travers différents segments de marché", ajoute Antoine Casimir, Vice-président principal chez Novacap. Aujourd'hui, nous exécutons notre stratégie visant à construire une centrale de commerce électronique pour les passionnés de sport."

À propos de FortNine

FortNine est une des principales boutiques en ligne offrant aux pilotes canadiens une vaste sélection de casques de moto, de vêtements de motocycliste, de pneus, de pièces, d'équipements de motocross, de vêtements de motoneige et d'accessoires de VTT. FortNine s'efforce de fournir un excellent service à la clientèle grâce à son personnel compétent et expérimenté et en gardant une très grande sélection de produits en stock, ce qui lui permet d'expédier directement aux clients dans les meilleurs délais.

Pour plus de renseignements, visitez www.fortnine.ca

À propos de Defender

Depuis 1938, Defender offre de l'équipement marin, des bateaux pneumatiques et des moteurs hors-bord de qualité. Defender est un pourvoyeur de produits marins dont le personnel est composé de plaisanciers passionnés qui comprennent votre langage et vos projets. Nous avons un personnel de vente interne bien informé, prêt à répondre à vos questions et à vous aider à faire le bon achat. La mission de Defender est d'être l'équipementier maritime de choix, en offrant la plus grande sélection de produits de qualité aux prix les plus compétitifs, et en fournissant un service à la clientèle rapide et courtois.

Pour plus de renseignements, visitez www.defender.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario.

Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

