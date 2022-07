La solution de défense et de sécurité de l'espace aérien de Fortem sera intégrée au système de commandement et de contrôle du ministère de l'Intérieur du Qatar et du Comité des opérations de sûreté et de sécurité afin d'offrir le plus haut niveau de protection contre les menaces de drones qui ne cessent d'augmenter.

PLEASANT GROVE, Utah et DOHA, Qatar, 20 juillet 2022 /CNW/ - Fortem Technologies , Inc., chef de file de la sécurité et de la défense de l'espace aérien pour la détection et la neutralisation des drones dangereux, a annoncé aujourd'hui un grand pas en avant pour faire face à la menace mondiale croissante des UAV voyous. En collaboration avec Smart Communication Systems, un partenaire de distribution, Fortem fournira des solutions de lutte contre les drones au ministère de l'Intérieur du Qatar et au Comité des opérations de sûreté et de sécurité (SSOC) pour les événements de la Coupe du Monde de la FIFA qui se dérouleront au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

En plus d'offrir un niveau de sécurité amélioré et sans précédent pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA, Fortem Technologies et Smart Communication Systems continueront de fournir des systèmes de lutte contre les drones pour d'autres événements et lieux importants dans toute la région.

« Fortem fournit des technologies et des services de classe mondiale, explique l'ingénieur capitaine Rashid Fahad Alali, chef des systèmes de sécurité au ministère de l'Intérieur du Qatar et responsable du programme de lutte contre les drones du Comité des opérations de sûreté et de sécurité (SSOC). Nous sommes heureux de nous associer à Fortem Technologies en tant que fournisseur principal pour améliorer notre sécurité autour de Doha. »

Le Fortem SkyDome ® Système est une solution de lutte contre les drones de bout en bout primée qui détecte et détruit les drones voyous et assure une protection contre de tels drones. Le système SkyDome classe les menaces et les atténue de façon autonome avec son drone d'interception ® . Au cœur du système SkyDome de Fortem se trouve le TrueView® radar , un radar compact, alimenté par l'intelligence artificielle et exploitable en réseau, conçu pour fonctionner dans des environnements urbains et des lieux publics surpeuplés tels que les arénas et les aéroports.

« Le gouvernement du Qatar comprend l'importance d'assurer une sécurité complète du sol jusqu'aux airs pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA et au-delà, a déclaré Timothy Bean, chef de la direction de Fortem Technologies. Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Smart Communication Systems pour offrir la meilleure sécurité de lutte contre les drones afin d'assurer la sécurité des joueurs, des amateurs de sport et de tous ceux qui participent à l'organisation de l'un des événements mondiaux les plus regardés depuis des décennies. »

« Après avoir pris en considération de nombreuses entreprises du monde entier, les offres de Fortem l'ont emporté sur toute la concurrence, a déclaré Walid Chahine, associé directeur de Smart Communication Systems, partenaire de distribution de Fortem Technologies. Le monde en est au point où la sécurité renforcée devient la norme, et nous sommes déterminés à rester à l'avant-garde. »

À propos de Fortem Technologies, Inc.

Fortem Technologies est un chef de file en matière de sécurité et de défense de l'espace aérien pour détecter et détruire les drones dangereux. Grâce à un écosystème avancé de radar distribué, d'IA à la fine pointe, d'intégration de capteurs en profondeur et de capture autonome de drones, Fortem surveille, protège et défend les corridors, les sites, les infrastructures, les frontières et les régions du monde contre les menaces de drones dangereux ou malveillants. Le même écosystème accélère la sécurité de l'espace aérien mondial pour la mobilité aérienne urbaine. Basée à Pleasant Grove, Utah, l'entreprise est détenue par des intérêts privés et est appuyée par Toshiba, Boeing, DCVC, Signia Venture Partners, et d'autres. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.fortemtech.com .

