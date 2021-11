Forstrong poursuit son objectif de devenir un gestionnaire d'actifs mondial indépendant de premier plan au Canada

TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - La direction et les employés de Forstrong, soutenus par un groupe d'investisseurs indépendants, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de la participation majoritaire de iA Groupe financier dans la société, qui s'élève à 73,3 %.

Créée en 2001, Forstrong gère des portefeuilles de placement mondiaux pour tirer parti des tendances macroéconomiques, géopolitiques et d'autres tendances mondiales pour certaines des plus grandes institutions financières et des investisseurs individuels du Canada.

« Nous sommes heureux d'élargir et d'augmenter l'actionnariat salarié, et nous sommes reconnaissants envers iA pour son soutien des huit dernières années », a déclaré Tyler Mordy, président et chef des placements. « Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux actionnaires indépendants dont les contributions vont nous permettre d'étendre notre gamme de pointe de stratégies macroéconomiques actives pour les professionnels de la finance, les institutions et les investisseurs individuels », a-t-il ajouté.

iA Groupe financier avait obtenu une participation majoritaire dans Forstrong en 2013 dans le cadre d'une acquisition plus large. « Nous considérons cette transaction comme une étape positive dans l'évolution de la croissance continue de Forstrong, ainsi qu'un raffinement nécessaire dans la stratégie de produits de base au sein de notre division de Gestion de patrimoine. Nous sommes ravis pour nos anciens collègues de Forstrong et leur souhaitons beaucoup de succès », a déclaré Sean O'Brien, vice-président exécutif, Gestion de patrimoine, chez iA Groupe financier.

L'équipe de gestion de Forstrong demeure attachée à l'intégrité de son processus de placement macroéconomique actif distinct, conçu puis raffiné au cours des deux dernières décennies.

Le groupe d'investisseurs indépendants compte des professionnels de placement chevronnés qui ont un passé d'entrepreneuriat et d'innovation dans le secteur de la gestion de patrimoine au Canada. Philip Armstrong, un joueur bien connu dans l'industrie, est l'un de ces nouveaux actionnaires. « Le groupe d'investisseurs est heureux d'avoir l'occasion de travailler avec Forstrong afin de l'aider à offrir une gamme plus large de produits et de services à ses clients, tout en lui permettant d'accroître sa distribution à l'aide de ses plateformes partenaires et de ses clients dans tout le pays », a déclaré M. Armstrong.

À propos de Forstrong Global

Fondée en 2001, Forstrong propose des stratégies macroéconomiques actives et sophistiquées qui aident les professionnels de la finance à offrir des rendements plus sûrs et plus prévisibles à leurs clients. Dans des marchés et des environnements économiques difficiles, les stratégies de Forstrong de faible retrait et de faible volatilité ont démontré leur importance en tant que complément intelligent aux approches d'investissement traditionnelles ascendantes et axées sur le marché national.

