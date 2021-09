À compter du 1 er octobre, les organismes sans but lucratif pourront demander des subventions dans le cadre du défi Empower Makers Global Impact pour faire progresser et accélérer les programmes de formation professionnelle

Le programme vise à stimuler la croissance des carrières dans les métiers spécialisés, alors que des millions d'emplois restent vacants, une situation exacerbée par la pandémie

NEW BRITAIN, Connecticut, 15 septembre 2021 /CNW/ - Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'engage à verser jusqu'à 25 millions de dollars sur 5 ans pour financer des programmes de formation professionnelle et de requalification des travailleurs dans les secteurs de la construction et de la production manufacturière. À compter du 1er octobre, les organisations sans but lucratif du monde entier pourront demander des subventions dans le cadre du défi Empower Makers Global Impact. Le programme est un élément essentiel du programme de responsabilité sociale d'entreprise de Stanley Black & Decker, qui vise à habiliter 10 millions d'ouvriers et ouvrières qualifié(e)s d'ici 2030. Le défi Empower Makers Global Impact devrait permettre de former et de requalifier jusqu'à 3 millions de fabricants au cours des cinq prochaines années.

En raison d'une pénurie de travailleurs qualifiés, 430 000 emplois sont vacants dans le secteur de la construction aux États-Unis seulement1 et 10 millions d'emplois sont non pourvus dans le secteur manufacturier dans le monde entier2. La pandémie a exacerbé ce problème, avec des millions de travailleurs déplacés depuis le début de 2020. En outre, la transition vers l'éducation à distance et hybride a eu une incidence importante sur les écoles et les classes d'enseignement professionnel et technique, qui dépendent fortement de l'apprentissage pratique. Près de 60 % des administrateurs des classes d'enseignement professionnel et technique ont déclaré une baisse des inscriptions à leurs programmes pour 20213.

« Stanley Black & Decker s'adresse à tous les ouvriers, constructeurs et gens de métier, ceux qui travaillent fort pour créer le monde qui nous entoure et bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs familles et leurs collectivités, a déclaré Jim Loree, chef de la direction de Stanley Black & Decker. Au cours des dernières décennies, les écoles professionnelles et techniques de métiers spécialisés ont souvent été mésestimées, malgré l'excellent potentiel de rémunération des emplois et les cheminements stimulants qu'elles offrent. Notre objectif est de reconnaître et de promouvoir les organisations qui s'efforcent de former les travailleurs qualifiés et les gens de métier de demain dont notre société a besoin. Pour les travailleurs déplacés par la pandémie, en particulier les femmes, les personnes de couleur et les anciens combattants, nous voulons les encourager à faire carrière dans les métiers spécialisés. »

Stanley Black & Decker vise à changer les idées fausses au sujet des emplois dans les métiers spécialisés, y compris l'idée que ces carrières ne sont pas enrichissantes sur le plan financier. Selon un rapport de Rock The Trades, de nombreux ouvriers qualifiés gagnent beaucoup plus que le salaire moyen national aux États-Unis, soit 53 000 $, ce qui inclut les électriciens - qui peuvent gagner jusqu'à 96 000 $ par année - ou encore les mécaniciens en aéronautique - qui peuvent gagner plus de 100 000 $ par année. Entre-temps, le coût moyen d'un diplôme d'études universitaires de quatre ans est de 127 000 $ comparativement à 33 000 $ pour un programme d'une école de métiers4, et le délai moyen de remboursement de cette dette de 127 000 $ est de 21 ans, pendant qu'un ouvrier qualifié, lui, a déjà rayé sa dette et s'enrichit5.

« L'appui de Stanley Black & Decker aux métiers spécialisés est fantastique pour le milieu communautaire sans but lucratif, a déclaré Shelley Halstead, fondatrice de Black Women Build à Baltimore, Maryland, qui forme des femmes noires aux métiers de la menuiserie, d'électricité et de plomberie en rénovant des maisons vacantes et détériorées dans l'ouest de Baltimore. Les organismes comme le nôtre travaillent très fort pour faire la différence dans nos collectivités et offrir la formation nécessaire aux femmes afin qu'elles puissent avoir des carrières enrichissantes. Mais c'est pratiquement impossible sans le soutien financier d'entreprises ou de particuliers qui croient en ce que nous faisons. Nous allons certainement présenter une demande de subvention dans le cadre du défi Empower Makers, afin de faire connaître les métiers à un plus grand nombre de femmes et de membres des minorités et de combler le déficit de compétences. »

Pour plus de ressources sur le perfectionnement de la main-d'œuvre et des renseignements sur l'industrie, visitez Rock The Trades.

Défi Empower Makers Global Impact

Cette année, le défi Empower Makers Global Impact de Stanley Black & Decker accordera jusqu'à 5 millions de dollars en subventions à des organismes sans but lucratif qui appuient des initiatives de perfectionnement de la main-d'œuvre spécialisée. Les soumissions seront évaluées en fonction de multiples critères, y compris, mais sans s'y limiter, le nombre de personnes desservies, les résultats prévus, l'incidence durable, la portée des programmes, la diversité et plus encore. Les organismes sans but lucratif peuvent présenter une demande à EmpowerMakers.com entre le 1er et le 31 octobre. Pour en savoir plus sur le défi, consultez le site StanleyBlackandDecker.com.

« Nous encourageons les organismes sans but lucratif à en apprendre davantage sur le défi Empower Makers Global Impact dès maintenant et à s'inscrire aux mises à jour avant la période de demande ouverte d'octobre, a déclaré Diane Cantello, vice-présidente, Impact social, Stanley Black & Decker. « La période d'inscription en octobre a lieu en même temps que le Maker Month (Mois des bâtisseurs) annuel de Stanley Black & Decker, qui rend hommage aux bâtisseurs, aux créateurs et aux gens de métier qui façonnent le monde qui nous entoure - une façon parfaite pour nous de commémorer ce mois est cette initiative importante conçue pour offrir un avenir meilleur à notre main-d'œuvre spécialisée. »

Pour en savoir plus sur le programme de responsabilité sociale de l'entreprise de Stanley Black & Decker, cliquez ici et pour en savoir plus sur sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, cliquez ici.

À propos de Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker, une société inscrite au S&P 500, est un groupe multi-industriel mondial de premier plan, dont le chiffre d'affaires s'élève à 14,5 milliards de dollars. Elle compte 56 000 employés répartis dans plus de 60 pays, qui fabriquent des outils, des produits et les solutions nécessaires pour accomplir sa mission d'entreprise, soit d'œuvrer pour tous ceux qui bâtissent notre monde (For Those Who Make The World). La Société chapeaute la plus grande entreprise de fabrication d'outils et de solutions de rangement au monde, avec des marques emblématiques comme DEWALT, STANLEY, BLACK+DECKER et CRAFTSMAN; la deuxième entreprise de sécurité électronique commerciale en importance au monde; et un chef de file industriel mondial en matière de solutions d'ingénierie pour les besoins de fixations et d'infrastructures. Pour en savoir plus, visitez le www.stanleyblackanddecker.com.

