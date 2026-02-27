Former la relève, protéger les services : un appel urgent au règlement du conflit des paramédicaux

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - La Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ), qui regroupe 26 entreprises ambulancières dans la province et qui emploient plus de 2 000 paramédics, souhaite exprimer ses préoccupations à l'égard des négociations qui piétinent et des moyens de pression actuellement exercés dans le secteur paramédical. Le conflit s'envenime et entre dans une nouvelle phase, assez critique et très dommageable pour l'organisation des soins de première ligne. La suspension de l'accueil des stagiaires appliquée depuis le début des grèves pourrait compromettre la diplomation des cohortes de nouveaux paramédics dont le réseau de la santé a cruellement besoin.

La supervision des stages constitue un élément central de la formation des futurs paramédics. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans les services préhospitaliers d'urgence, toute interruption ou ralentissement du processus de formation soulève des inquiétudes légitimes quant à la capacité du réseau à intégrer rapidement la relève.

Les entreprises ambulancières qui assurent la couverture de vastes territoires partout au Québec, sont directement touchées et craignent les impacts à venir au cours des prochains mois. Sans ces nouveaux diplômés, la CSAQ entrevoit des bris de services importants dans plusieurs régions du Québec.

Audition devant le Tribunal administratif du Travail

Les impacts potentiels dépassent le cadre des relations de travail. Si la diplomation de nouveaux paramédics est retardée à l'automne, la pression sur les équipes en place va s'accentuer au cours des prochains mois, notamment en période estivale, où la demande de services augmente. Une telle situation pourrait entraîner le refus de plusieurs congés, le recours au temps supplémentaire volontaire et au temps supplémentaire obligatoire, une perspective préoccupante pour des professionnels déjà fortement sollicités. C'est d'ailleurs devant cette perspective sombre et urgente que les entreprises ambulancières s'adresseront au Tribunal administratif du Travail dans une audition fixée au 2 mars prochain pour plaider la fin de ce moyen de pression aux conséquences néfastes.

La CSAQ reconnaît le droit des paramédics d'exercer des moyens de pression dans le cadre légal établi. Néanmoins, elle estime que le conflit atteint un niveau critique en raison de ses effets collatéraux sur la formation et la planification des effectifs pour l'année à venir et ultimement sur les soins et services.

Dans l'intérêt des patients, des paramédics et de la stabilité du réseau, la CSAQ en appelle aux parties afin qu'elles redoublent d'efforts pour parvenir à une entente négociée. Une résolution rapide permettrait de préserver le continuum de formation, d'assurer l'intégration des finissants et de limiter les répercussions sur la prestation des services préhospitaliers d'urgence.

La CSAQ réitère sa volonté de voir s'instaurer un dialogue constructif et respectueux, dans le but commun d'assurer un système préhospitalier performant, stable et au service de la population québécoise.

Rappelons que la négociation des conventions collectives entre les entreprises ambulancières et les syndicats du préhospitalier est mené par le Secrétariat du Conseil du trésor et le MSSS, en collaboration avec les associations patronales. Les groupes de paramédics sont sans convention collective depuis le 31 mars 2023.

À propos de la CSAQ

La Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à assurer la représentation des intérêts de ses membres et d'offrir un ensemble de services-conseils dont un service de relations de travail qui coordonne les négociations des renouvellements des conventions collectives du secteur. Elle regroupe des entreprises privées dont des coopératives de services d'ambulances, des organismes à but non lucratif et des Centres de communication santé de toutes les régions du Québec.

