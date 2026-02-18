Formedica procède à l'acquisition de Masdel

CONTRECŒUR, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Formedica, une entreprise québécoise familiale spécialiste de l'industrie manufacturière médicale et reconnue pour ses produits orthopédiques de qualité supérieure, est fière d'annoncer aujourd'hui avoir fait l'acquisition du joueur québécois Masdel. Bien connue pour ses marques telles que Sac Magique et Supporo, Masdel est une entreprise impliquée dans le développement de produits de santé, de bien-être et de beauté.

Cette acquisition permet à Formedica de poursuivre sa croissance avec une ambition claire, celle de renforcer sa position de chef de file dans son secteur d'activité et de faire des deux marques de véritables références pour les Québécois et les Canadiens.

Miser sur le savoir-faire et l'expertise des équipes

Cette transaction assure la continuité des opérations et n'entraînera aucun changement à court terme au sein des équipes. L'expertise et le savoir-faire développés par l'équipe de Masdel au fil des années seront pleinement valorisés. En unissant leurs forces, les deux organisations tireront parti de la complémentarité de leurs réseaux de distribution pour accélérer leur croissance et étendre leur présence sur le marché.

Les entreprises continueront d'opérer de manière autonome tout en collaborant sur des initiatives clés afin d'offrir à la clientèle une réponse encore plus efficace et structurée, partout au pays, tout en maintenant la qualité de service et la proximité qui font leur réputation.

Assurer la relève entrepreneuriale et le maintien des actifs au Québec

Cette transaction représente une excellente nouvelle pour le milieu des affaires québécois. Selon l'Observatoire du repreneuriat, ce sont plus de 50 000 entreprises1 québécoises dans les cinq prochaines années qui devront trouver une relève. Alors que de nombreux entrepreneurs peinent à identifier un repreneur, cette transaction assure la continuité des opérations, le maintien des actifs au Québec et la préservation d'un savoir-faire local, une priorité partagée pour Formedica et Masdel.

Cette acquisition permet également à Formedica de bénéficier du réseau et des bonnes pratiques de Masdel et ouvrira les portes vers des opportunités à l'extérieur du Québec et sur la scène internationale. Elle représente une étape importante pour la croissance et le rayonnement de l'entreprise.

Citations

« Nous sommes extrêmement fiers de reprendre un véritable fleuron québécois. Les marques telles que Sac magique et Supporo sont des marques emblématiques, présentes dans les foyers des Québécois et Québécoises depuis de nombreuses années et auxquelles les consommateurs font confiance. Cette acquisition représente une étape charnière dans l'histoire de notre entreprise et dans sa croissance. Nous sommes particulièrement enthousiastes face aux perspectives que génère cette acquisition. Elle nous permet non seulement de renforcer notre offre et notre expertise, mais aussi de tirer parti de nouvelles opportunités de développement. »

-Nicolas Bergeron, président et copropriétaire, Formedica

« L'acquisition de Masdel par une entreprise familiale québécoise qui partage nos valeurs et notre vision est une excellente nouvelle pour notre équipe. Cette transaction permettra de protéger notre savoir-faire tout en créant de nouvelles opportunités de croissance. C'est un pas important pour continuer à servir nos clients avec la qualité et la proximité qui font notre réputation. »

- Ken Labelle, président, Masdel

À propos de Formedica

Formedica est une entreprise reconnue pour son portfolio de produits orthopédiques de haute qualité. Ses produits se retrouvent autant dans les hôpitaux, centres médicaux et magasins spécialisés que dans les pharmacies. Formedica possède une usine et un centre de distribution à Contrecœur au Québec.



