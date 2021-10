Formation sur l'intelligence artificielle en santé - Québec accorde 284 241 $ à l'Université Laval

QUÉBEC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 284 241 $ à l'Université Laval pour créer des formations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) en santé, un projet d'une valeur de 558 992 $.

Les formations, financées par le programme NovaScience, visent à outiller les utilisateurs pour qu'ils puissent évaluer le potentiel, les limites et les effets de l'IA dans le domaine de la santé et favoriser son intégration dans les pratiques actuelles. Elles s'adressent aux intervenants, aux praticiens, aux patients, aux gestionnaires, aux chercheurs et aux étudiants des cycles supérieurs, qui pourront les suivre en ligne ou en présentiel dans une formule adaptée à leurs besoins.

Ces formations aborderont quatre thèmes importants :

les enjeux et les bonnes pratiques de gestion des données;

les réalités scientifiques et les techniques relatives à l'IA;

la réglementation, l'éthique et les répercussions sociales liées à l'IA;

l'innovation en santé numérique.

Le projet sera supervisé par l'Institut intelligence et données de l'Université Laval, avec la collaboration de nombreux partenaires actifs dans le domaine de l'IA et la valorisation des données. Divers acteurs évoluant dans l'écosystème de santé de la Capitale-Nationale y prendront également part.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Les avancées récentes en intelligence artificielle contribuent à l'amélioration des outils et des pratiques en sciences de la santé. On doit continuer de soutenir la recherche et la formation dans ce domaine afin de trouver de nouveaux débouchés et de favoriser l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos institutions et nos entreprises. Financées en partie par le programme NovaScience, les formations qui seront offertes par l'Université Laval permettront à nos organisations actives en santé de s'adapter aux nouvelles technologies et de développer des innovations. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Ces formations ciblées misent sur une approche d'apprentissage par l'expérience. L'objectif est d'améliorer la synergie entre les domaines de la technologie et de la santé afin de trouver des solutions qui bénéficieront à tous les acteurs du réseau. Je remercie le gouvernement du Québec pour sa contribution à cette initiative. Elle permettra à l'Université Laval de créer des ponts avec de nouveaux apprenants tout en s'engageant pour le mieux-être de la société. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Faits saillants :

Le programme NovaScience contribue au développement de la relève en science et en technologie au Québec.

Le présent financement est issu de l'appel de projets 2020-2021 - Soutien aux initiatives de formation en intelligence artificielle.

Ouverte sur le monde et chef de file dans la francophonie, l'Université Laval vise l'excellence en enseignement et en recherche.

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

