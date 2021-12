Formation prévention contre le harcèlement sexuel ou psychologique en construction

MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les Elles de la construction lancent, avec le soutien de la CNESST, leur propre programme de formation "Travailler ensemble" auprès des entreprises de la construction, pour prévenir le harcèlement sexuel ou psychologique sur les chantiers de construction. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la CNESST par son Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail

Avec la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, plusieurs initiatives ont été mises en place pour inciter et faciliter l'intégration des femmes sur les chantiers. Les études indiquent pourtant qu'en moyenne, ces travailleuses raccrocheront leurs ceintures d'outils après seulement 5 ans. Il est démontré que la culture de chantier est un des facteurs premiers de l'abandon du métier ; une culture où le harcèlement psychologique et sexuel est omniprésent.

La formation répond au besoin d'amélioration de l'ambiance de travail sur les chantiers afin de favoriser l'intégration et la rétention des travailleuses, mais aussi des travailleurs, à long terme. "Travailler ensemble" offre un éventail complet d'outils nécessaires à l'évolution de l'industrie, avec des journées de formation au sein des entreprises ainsi que des clefs de gestion pour les employeurs.

"Cette formation, élaborée principalement par la formatrice Jade Payer, femme monteur d'acier et soudeur de structures, reflète la réalité des chantiers au cours de la dernière décennie. Il est une réponse aux abus vécus et observés. Selon elle, les pionnières se doivent d'ouvrir la voie en offrant des solutions de qualité" précise Myriam St-Pierre, Directrice générale des Elles de la construction.

Le recrutement des entreprises participantes débute dès aujourd'hui, le 9 décembre 2021. Les entreprises souhaitant s'inscrire au programme de formation peuvent le faire directement en ligne, sur le site internet dédié : https://formationtravaillerensemble.com/

À propos des Elles de la construction

Les Elles de la construction œuvrent pour promouvoir l'intérêt et les droits des femmes œuvrant dans l'industrie de la construction, en favorisant notamment l'intégration des femmes dans ce milieu majoritairement masculin. La mission des Elles est de non seulement briser leur isolement mais aussi valoriser l'entreprenariat féminin, participer à la croissance professionnelle de chacune, et permettre une meilleure intégration et maintien à l'emploi. L'organisation célèbre le succès de ses membres ainsi que leurs réussites en leur apportant un réseau de soutien et d'échanges, et en représentant leurs voix au sein même de ce secteur. Les Elles de la construction se veulent actrices du changement en transformant la culture de l'industrie.

