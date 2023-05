Formation et accueil de nouveaux préposé.es aux bénéficiaire; Le SQESS-298 reste sceptique

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le SQEES-FTQ accueille avec le plus grand scepticisme l'annonce du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, quant à la formation et l'accueil de 5 000 préposé.e.s aux bénéficiaires (PAB). La solution que le ministre propose est essentiellement la même que ce qui a été fait durant la pandémie. Celles et ceux qui sont dorénavant connus comme étant les PAB Legault ont certes représenté un apport important de main-d'œuvre, mais aussi de nombreux enjeux. Il est important de rappeler que la formation offerte, qui représente 375 heures de cours, correspond à la moitié de ce qui est requis dans le cadre du diplôme professionnel habituel d'une durée de 700 heures. Les recrues arrivent donc moins formées, imposant ainsi une supervision constante au personnel en place, déjà submergé.

Le SQEES-FTQ est par ailleurs surpris des statistiques de rétention présentées par le ministre.

« Les échos que nous avons du terrain ont fait état de départs massifs des PAB Legault à l'échéance de leurs contrats. Les informations que nous avons recueillies placent le taux de rétention bien en deçà du 80 % évoqué par le ministre. » a déclaré Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ. « Nous souhaitons ardemment l'ajout de personnel qualifié dans le milieu de la santé et des services sociaux, mais nous sommes convaincus que la seule voie pour y arriver est une négociation du secteur public qui permettra d'hausser les salaires et d'améliorer les conditions d'emploi d'un personnel à bout de souffle. »

Le SQEES-FTQ continuera de suivre de près le déploiement de la formation et l'arrivée des recrues afin de s'assurer du respect des droits de tous ses membres.

