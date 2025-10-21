Formation en sécurité civile - Une nouvelle formation en sécurité civile disponible pour les municipalités du Québec

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Afin d'appuyer la volonté des municipalités de mettre en place une stratégie de formation adéquate dans le domaine de la sécurité civile, le Centre RISC dévoile aujourd'hui son programme de formation municipale Périscope.

En partenariat avec les municipalités de Gatineau, Québec, Saguenay et Terrebonne, cette formation a été développée pour répondre aux différentes réalités des 1 103 autres municipalités du Québec.

« Périscope permet d'intégrer la sécurité civile dans toutes les sphères municipales, de la planification du territoire à la gestion des infrastructures, en passant par les communications et les ressources humaines. »

- Claudia Cervellera, coordonnatrice à la sécurité civile à la Ville de Gatineau

« La Ville de Saguenay a choisi de s'investir dans Périscope pour répondre à son besoin de formation structurée en sécurité civile. Périscope offre à tous nos intervenants une base solide et accessible qui nous permet de renforcer nos pratiques en matière de prévention, de préparation et de gestion des risques. »

- Sylvain Bouchard, chef de division gestion des risques et résilience sécurité incendie à la Ville de Saguenay

Une formation en ligne et personnalisable

La formation est divisée en trois catégories selon le niveau d'implication de chacun en sécurité civile : la catégorie A pour les employés, la catégorie B pour ceux qui ont un mandat actif et la catégorie C pour les acteurs directement impliqués tels les coordonnateurs et les élus.

Pour en apprendre davantage sur Périscope, contactez-nous : [email protected]

À propos du Centre RISC

Le Centre RISC est un centre de recherche appliquée et de transfert reconnu par les gouvernements du Québec et du Canada, membre de QuébecInnove et de Tech-Accès Canada. Sa mission est de soutenir l'innovation et l'amélioration des pratiques dans les secteurs de la sécurité civile et de l'intervention d'urgence en offrant des services techniques, de l'accompagnement en recherche et développement, de la formation et des activités de transfert de connaissances.

Le Centre est rattaché au Campus Notre-Dame-de-Foy, seul établissement d'enseignement collégial québécois à offrir une gamme complète de programmes dans les différents volets de la sécurité civile.

SOURCE Centre RISC

