Formation du conseil des ministres : HEUREUX DE CONTINUER AVEC CAROLINE PROULX AU TOURISME, LE RÉMI SALUE L'ARRIVÉE DE MATHIEU LACOMBE À LA CULTURE

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la formation du conseil des ministres à Québec, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) est heureux de conserver « sa » ministre au Tourisme, Mme Caroline Proulx, et - comme le voulait le slogan de la CAQ - de « continuer » avec elle le développement de l'industrie festivalière et événementielle. L'association salue également l'arrivée de M. Mathieu Lacombe au ministère de la Culture et des Communications, en espérant bâtir avec lui une relation tout aussi fructueuse que l'est, depuis 2018, celle avec sa collègue députée de Berthier. Ainsi, des félicitations sincères sont adressées aux deux ministres, de même qu'à l'ensemble de leurs collègues.

Au cours du dernier mandat et de la pandémie, le RÉMI a pu compter sur Mme Proulx, qui a été solidement aux côtés des festivals et événements, d'abord en leur assurant un financement supplémentaire d'urgence, mais aussi en réglant pour trois ans, jusqu'en 2024-2025, la somme qui est historiquement ajoutée à la base budgétaire du Programme d'aide financière aux festivals et événements touristiques. Cette prévisibilité est chère à l'industrie et à ses représentants.

« Dans un contexte rempli de défis, nous sommes heureux de pouvoir compter sur un regard neuf, celui de M. Lacombe, en même temps que sur l'expérience et la connaissance fine de Mme Proulx », a commenté le président-directeur général du RÉMI, M. Martin Roy.

Le RÉMI rassemble depuis 2000 la plupart des grands événements culturels, sportifs et de divertissement au Québec. En son sein, ses 28 membres actifs et ses 6 membres affiliés se concertent pour échanger sur des problématiques communes et pour faire valoir l'importance économique, sociale et culturelle de ce secteur de l'industrie touristique.

