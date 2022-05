Formation de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 536 000 $ pour la formation de plus de 140 employés spécialisés en aérospatiale

MIRABEL, QC , le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 536 351 $ à Bell Textron Canada limitée. Cette somme permettra la formation de plus de 140 travailleuses et travailleurs du secteur de la fabrication de produits aérospatiaux.

Fondée en 1986, Bell Textron Canada limitée est un chef de file dans la fabrication d'hélicoptères. Pour répondre à la demande de ses clients, l'entreprise vise à augmenter sa cadence de fabrication. Pour atteindre son objectif, elle doit embaucher plus de 140 nouveaux employés et mettre en œuvre un ambitieux programme de formations spécialisées en aéronautique.

Le soutien financier annoncé aujourd'hui permettra à Bell Textron Canada limitée d'offrir, par l'entremise du Centre de formation professionnelle des Moulins et de l'entreprise de Formation Aero PMD, de la formation spécialisée, tant pratique que théorique, à ses travailleuses et travailleurs nouvellement embauchés.

Citations

« Le développement des compétences de la main-d'œuvre est essentiel pour que nos entreprises puissent innover et augmenter leur productivité, et ce, particulièrement dans des secteurs de pointe tels que l'aérospatiale. Je suis fier d'annoncer un soutien à Bell Textron Canada limitée qui permettra la mise en place de son ambitieux projet de formation. L'entreprise se donne ainsi les moyens de recruter du personnel, de développer son expertise et d'atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'en plus de générer des emplois de qualité dans la région, nous pouvons faire progresser le savoir-faire de ce secteur d'avenir et le faire rayonner au-delà de nos frontières. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Bell Textron Canada est un pôle d'emplois important pour la région des Laurentides et particulièrement pour la circonscription de Mirabel. C'est pourquoi je me réjouis de cet investissement, effectué dans le but de permettre la formation de plus de 140 travailleuses et travailleurs qui contribueront au développement de la filière aérospatiale québécoise. Ces emplois de qualité permettront de faire progresser notre région et la qualité de vie de ses habitants. L'aérospatiale est un secteur d'avenir au Québec, et cet investissement va en ce sens. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel et présidente de la Commission des relations avec les citoyens

« Notre partenariat avec le gouvernement du Québec a été déterminant dans la croissance de Bell Textron Canada depuis 1986. Nous sommes heureux que celui-ci soutienne la formation et la croissance des entreprises de l'industrie de l'aéronautique. Cette subvention nous permettra d'accueillir de nouveaux talents à notre centre d'excellence d'aéronefs commerciaux de Mirabel, la pierre angulaire de nos activités mondiales de fabrication pour des clients au pays et dans le monde entier. »

Steeve Lavoie, président de Bell Textron Canada limitée

Faits saillants

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet entreprises de la Mesure de formation de la main-d'œuvre. Cette aide permettra principalement de couvrir près de 50 % des coûts de formation des employés.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes, mesures et services pouvant leur être offerts peuvent en tout temps joindre une conseillère ou un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

Le soutien des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796