Pool se joint aux jeux de RV les mieux classés de ForeVR, Bowl et Darts, dans la foulée de Cornhole, un jeu populaire récemment lancé.

Le jeu est maintenant disponible sur Oculus Quest 2 et Oculus Pro pour un achat unique de 19,99 $ US

LOS ANGELES, 18 novembre 2022 /CNW/ - ForeVR Games, le chef de file des jeux en réalité virtuelle (RV) fondé par les créateurs chevronnés de Zynga, EA et Glu, a annoncé aujourd'hui le lancement de son jeu le plus attendu, ForeVR Pool, qui permet aux joueurs du monde entier de transformer leur salon en salle de billard. S'ajoutant aux jeux ForeVR Bowl, ForeVR Darts et ForeVR Cornhole, le quatrième jeu de la gamme ForeVR est disponible sur Oculus Quest 2 et Oculus Pro pour 19,99 $.

ForeVR Pool | Bande-annonce complète

Faites-vous une meilleure idée de ForeVR Pool en regardant la bande-annonce du jeu ici. Les ressources et le dossier de presse du jeu se trouvent ici.

« ForeVR Pool constitue un ajout intéressant à notre liste de jeux de sport pour la famille, a déclaré Marcus Segal, cofondateur et chef de la direction de ForeVR Games. Nous sommes très heureux d'offrir aux joueurs leur propre salle de billard dans laquelle ils peuvent retrouver leurs amis, les membres de leur famille, leurs collègues de travail ou se faire de nouveaux amis, le tout dans des lieux magnifiques en RV. En plus d'être extrêmement divertissant, ForeVR Pool complète à la perfection notre univers de jeux populaires interconnectés. »

En transposant le meilleur des jeux de la vraie vie à la réalité virtuelle, ForeVR Pool vous permet de célébrer des victoires comme vous le feriez dans le monde réel, avec des tapes dans la main et vos chansons préférées grâce au juke-box alimenté par YouTube. Grâce aux modes de jeu solo et multijoueur, les utilisateurs peuvent mettre au défi leurs amis de tout le pays ou jouer contre 12 différents PNJ pros dans le jeu, de niveau amateur à professionnel.

ForeVR Pool comprend :

Des halls de billard du monde entier

Dès le lancement, cinq halls immersifs, situés dans des villes emblématiques comme Brooklyn , Seattle , Dallas , Chicago et Paris , sont à la disposition des joueurs.

Des modes de jeu solo ou multijoueur nécessitant d'être toujours en ligne

Des parties privées accessibles par code pour jouer en un contre un avec jusqu'à deux spectateurs; les parties en deux contre deux seront bientôt disponible.



Des parties rapides en un contre un avec d'autres joueurs de votre région.



12 robots à défier à tout moment pour vous entraîner.

Jouez à votre façon

Des paramètres de parties personnalisables, avec des fonctionnalités optionnelles comme des lignes d'aide au tir, l'annonce de la poche pour chaque boule, ou seulement pour la boule numéro 8, et un chronomètre de tir.



Des paris ajustables contre des robots ou d'autres joueurs



50 queues uniques à déverrouiller et à acheter au fur et à mesure de votre progression.



Des rapports sur les indicateurs, y compris la puissance et la rotation, pour vous faire progresser dans le jeu.

Mode Passer et jouer

Un seul casque d'écoute de RV? Pas de problème. Grâce au mode Passer et jouer, les joueurs peuvent se mettre d'accord entre chaque coup pour que tout le monde puisse s'amuser.

À l'instar des autres jeux de ForeVR, qui sont à la fois faciles et pleins de défis, ForeVR Pool prend en charge 26 langues et est adapté aux joueurs de tous âges et de toutes capacités. Le jeu peut se jouer en position assise ou debout, à une ou deux mains, et de la main gauche ou de la main droite.

Pour en savoir plus sur les jeux ForeVR Games et vous tenir au courant des récents lancements, visitez : ForeVRGames.com

À propos de ForeVR

Fondée en juillet 2020 par Marcus Segal, chef de la direction, et Mike Doom, directeur commercial ForeVR Games est une entreprise mondiale de jeux vouée à favoriser l'accessibilité des jeux immersifs et des expériences ludiques aux gens de tous âges et de toutes capacités. L'équipe de 44 employés de ForeVR crée des jeux de premier plan qui apportent la réalité virtuelle au grand public grâce à des jeux à interaction sociale de niveau supérieur, offrant du divertissement à tous. Le premier jeu de ForeVR, ForeVR Bowl, est l'un des meilleurs jeux de Meta Quest 2 selon CNET et l'un des meilleurs jeux Meta Quest en 2021 dans les catégories des jeux pour la famille et des jeux d'expérience sociale. Grâce à ses graphiques à haute résolution, Bowl a été choisi par Meta comme jeu de prestige pour le prochain Quest Pro.

Personne-ressource :

John Vollmer

[email protected]

415 272-0836

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bf24DaSHIlg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1949636/ForeVR_Games_Logo.jpg

SOURCE ForeVR Games